VaiOnline
Maltempo.
23 settembre 2025 alle 00:30

Milano, esonda il Seveso Una dispersa in Piemonte Oggi allerta gialla nell’Isola 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Milano. L’autunno debutta al Nord con nubifragi, frane, esondazioni e allagamenti. E il maltempo proseguirà oggi, con temporali e pioggia battente anche su centro e sud. Ieri nell’Alessandrino una turista tedesca risultava dispersa a Spigno Monferrato, travolta dalla piena di un torrente mentre fuggiva dal camper con il marito, che è riuscito a mettersi in salvo. Entrambi avevano un cane in braccio. Il violento temporale “autorigenerante” ha colpito in particolare le valli Erro e Bormida, dove alcuni pluviometri hanno registrato più di 265 millimetri d’acqua in Alta valle Bormida. Il Savonese tra i territori più colpiti in Liguria, con smottamenti e residenti bloccati dall’acqua. Flagellata dai nubifragi anche la Lombardia. Milano è finita sott’acqua a causa del Seveso, esondato già alle dieci del mattino. Particolarmente critica la situazione nel Comasco, in Brianza e nel Varesotto. Pesante il bilancio dei danni soprattutto in provincia di Como, dove è stata chiusa la strada provinciale Lariana.

L’allerta per oggi si estende anche alla Sardegna. La protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per Iglesiente, Campidano, Flumendosa Flumineddu, Gallura e Logudoro. Allerta gialla da mezzogiorno alle 21 anche su Cagliari, dove la Protezione Civile invita a non scendere nei seminterrati e a non lasciare l’auto nelle vie di Pirri, segnalando la possibilità di farlo nel parcheggio della piscina Terramaini in via Pisano.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Lo sciopero

Guerriglia a Milano Meloni: scene indegne

Decine di feriti e diversi fermi al corteo nel capoluogo lombardo Da Torino a Palermo: tutta l’Italia si mobilita per la Palestina 
Energia

Sei navi sorvegliano il Tyrrhenian Link

Ma i cittadini sono preoccupati: «Le nostre case vengono svalutate» 
Lorenzo Piras
Regione

Todde e Lai, confronto sul futuro dell’Isola: «Lavoreremo insieme»

A Villa Devoto il primo vertice dopo la staffetta alla guida del Pd 
Roberto Murgia
La lezione

«Difendiamo la diversità delle opinioni»

Mattarella ricorda agli studenti il prezzo pagato per la libertà di espressione 
Processo d’appello

Becciu ricusa il suo accusatore

Sì all’istanza contro il promotore di giustizia: deciderà la Cassazione vaticana 