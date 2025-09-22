Milano, esonda il Seveso Una dispersa in Piemonte Oggi allerta gialla nell’Isola 

Milano. L’autunno debutta al Nord con nubifragi, frane, esondazioni e allagamenti. E il maltempo proseguirà oggi, con temporali e pioggia battente anche su centro e sud. Ieri nell’Alessandrino una turista tedesca risultava dispersa a Spigno Monferrato, travolta dalla piena di un torrente mentre fuggiva dal camper con il marito, che è riuscito a mettersi in salvo. Entrambi avevano un cane in braccio. Il violento temporale “autorigenerante” ha colpito in particolare le valli Erro e Bormida, dove alcuni pluviometri hanno registrato più di 265 millimetri d’acqua in Alta valle Bormida. Il Savonese tra i territori più colpiti in Liguria, con smottamenti e residenti bloccati dall’acqua. Flagellata dai nubifragi anche la Lombardia. Milano è finita sott’acqua a causa del Seveso, esondato già alle dieci del mattino. Particolarmente critica la situazione nel Comasco, in Brianza e nel Varesotto. Pesante il bilancio dei danni soprattutto in provincia di Como, dove è stata chiusa la strada provinciale Lariana.

L’allerta per oggi si estende anche alla Sardegna. La protezione Civile ha emesso un’allerta gialla per Iglesiente, Campidano, Flumendosa Flumineddu, Gallura e Logudoro. Allerta gialla da mezzogiorno alle 21 anche su Cagliari, dove la Protezione Civile invita a non scendere nei seminterrati e a non lasciare l’auto nelle vie di Pirri, segnalando la possibilità di farlo nel parcheggio della piscina Terramaini in via Pisano.

