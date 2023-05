Milano è nerazzurra: il derby all’Inter 

Milan 0

Inter 2

Milan (3-4-2-1) : Maignan; Calabria (37' st Kalulu), Kjaer (15' st Thiaw), Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Diaz (37' st Pobega), Bennacer (18' pt Messias), Saelemaekers (15' st Origi); Giroud. In panchina Mirante, Nava, Ballo-Touré, Rebic, Gabbia, De Keteleare. All. Pioli.

Inter (3-5-2) : Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu (32' st Gagliardini), Mkhitaryan (17' st Brozovic), Dimarco (25' st De Vrij); Lautaro (32 'st Correa), Dzeko (25' st Lukaku). In panchina Handanovic, Cordaz, Gossens, Bellanova, Asllani, D'Ambrosio, Zanotti. All. Inzaghi.

Arbitro : Gil Manzano (Spagna).

Reti : nel pt 8' Dzeko, 11' Mkhitaryan.

Note : ammoniti Krunic, Mhkitaryan, Tomori. Angoli: 3-2 per l'Inter. Recupero: 4' e 4'. Spettatori: 75.532.

Milano . Nella serata della Grande Milano, è la metà nerazzurra a gonfiare il petto e a sentirsi un po' più grande dell'altra fetta, quella rossonera. La prima semifinale Champions è infatti tutta dell'Inter, che con un terribile uno-due a inizio gara manda al tappeto il Milan e prenota la finale di Istanbul. Se i rapporti di forza sono quelli visti ieri sera nel primo atto, Inzaghi può crederci molto più del collega milanista. A firmare il 2-0 finale sono Dzeko e Mkhitarya, in gol in tre minuti a inizio gara. Milan smarrito, Inter che ha ritrovato la verve e sa essere devastante, anche se non ha avuto la ferocia di fare il terzo gol che avrebbe ucciso ogni speranza avversaria. In tribuna Leao, che non ce la fa a recuperare e si consola solo in parte col rinnovo in arrivo. Al suo posto, Salemakers.

L'inizio è veemente. Terribile l’uno-due nerazzurro, tra 8' e 11', alle prime azioni vere: prima Dzeko, al volo su angolo, firma l'1-0, poi Mikhtaryan entra a centro area su velo di Lautaro e firma il raddoppio. Il Milan, che perde subito anche Bennacer sostituito da Messias, sbanda vistosamente; al 15' c'è il palo a togliere a Chalanoglu la gioia del terzo gol. I rossoneri faticano a riorganizzarsi, mentre l'avversario cerca il colpo del ko. Il Diavolo si vede alla mezzora: cross di Messias, il tacco di Calabria è fuori. Due minuti dopo la caduta in area di Lautaro vale il rigore, che il Var toglie all'Inter, per la fortuna del Milan.

La ripresa

La squadra di Pioli va subito alla ricerca del gol che riapra i giochi in vista del ritorno: un tiro di Diaz, una discesa di Messias che spreca a lato mentre Giroud è libero. L'Inter, trascinata dal dinamismo di Barella e dalla classe di Dezko, appare più efficace. Parte del merito va anche agli inconsueti buchi centrali della difesa rossonera: lì all'8' si infila Dzeko per il tiro a botta sicura, ma Maignan di piede tiene in vita la sua squadra. Allo scadere della prima ora, l'occasione buona ce l'ha sul destro Tonali al termine di una bella combinazione rossonera: è il 18', il palo e una lieve deviazione di Bastoni spengono le speranze rossonere. Scocca anche l'ora di Lukaku, dentro per Dzeko, quando tutte e due le squadre sembrano stanche, al 25'. La partita in effetti va in sonno, il Milan non punge e l'Inter non osa, anche se l'unica palla buona la spreca il subentrato Gagliardini. Appuntamento tra sei giorni, sempre a San Siro, per un altro derby. Ma ora finale di Istanbul ha più i colori nerazzurri.

