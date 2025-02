Milano-Cortina, primo test  

«L'obiettivo sono le Olimpiadi e sono concentrata su quello, ma a un anno da Milano-Cortina si sente già l'elettricità nell'aria». La fuoriclasse azzurra dello short-track, Arianna Fontana, riassume bene la situazione dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. Mancano ormai meno di 12 mesi ma gli interrogativi ancora aperti sono tanti: sportivi (ci sarà Federica Brignone?), tecnici (saranno ultimati tutti gli impianti?), politici (chi sarà il presidente del Coni?) e così via

Chi ci sarà

Sul primo è inutile fare tanti discorsi. La stagione non è ancora finita e i nomi dell’Italia Team non si conosceranno prima dell’autunno. Sull’ultimo, una casella è stata riempita ieri dal ministro Andrea Abodi, che ad Agorà, su Rai 3, ha chiarito: «Abbiamo un presidente della Fondazione che è Giovanni Malagò che rimarrà sicuramente fino alla fine dei Giochi di Milano-Cortina. Quindi quel tema lì, per Olimpiadi e Paralimpiadi, non è in discussione». Il mandato di Malagò come presidente del Coni, invece, scadrà a giugno e per ora la legge non prevede la possibilità che si ricandidi per un quarto ciclo consecutivo, anche se l’altro ministro Matteo Salvini ha fornito lunedì il proprio endorsement («Penso che sia giusto arrivi a accompagnare le Olimpiadi e quindi fino alla conclusione delle Olimpiadi a primavera 2026, mi sembra corretto che sia così»). «La priorità sono gli interessi di tutti, il fatto non è personale», ha tagliato corto Abodi. Certo è che serve un complicato intervento del parlamento per una deroga al limite dei tre mandati, altrimenti il 29 giugno sarà eletto un nuovo presidente, con Luciano Buonfiglio (Federcanoa) e l’attuale numero 1 del Cip, Luca Pancalli tra i primi nomi che circolano.

I collaudi

Per quanto riguarda gli impianti, l’attenzione è puntata su tre di loro. Il primo è lo stadio di san Siro, che ospiterà la cerimonia inaugurale e che a questo punto resterà com’è, diventando così il terzo stadio “olimpico” (dopo Roma e Torino) della Serie A. Il secondo è la pista di bob, realizzata a Cortina dopo mille discussioni, evitando lo smacco di una agra spostata all’estero, che probabilmente sarà ultimata addirittura in anticipo sulla cronotabella dei lavori. Il terzo è l'Arena Santa Giulia, il palasport di Milano (dove si giocherà a hockey su ghiaccio) da 15 mila posti , che potrebbe poi ospitare le Atp Finals di tennis dal 2026 o 2027. Intanto nel weekend si collauderà, con la tappa conclusiva dello Short Track World Tour, nuovo format della Coppa del Mondo dell’Isu, la pista olimpica del Forum di Assago. sarà il primo "full test event" di Milano-Cortina 2026. ( c.a.m. )

