Milano-Cortina con la Russia 

Il Comitato Paralimpico Internazionale revoca la sospensione parziale di Russia e Bielorussia, in vigore dopo l'invasione dell'Ucraina, e la decisione presa a Seul dall'assemblea generale IPC apre le porte alla partecipazione di atleti russi e bielorussi alle prossime Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 non più come neutrali, ma sotto le bandiere nazionali. A decidere chi potrà partecipare a Milano Cortina saranno però le singole federazioni internazionali, diverse della quali al momento escludono gli atleti di Mosca e Minsk.

L'assemblea generale dell'Ipc ha inizialmente votato contro la sospensione totale dei due comitati nazionali (115 contrari, 55 favorevoli, 11 astensioni per quanto riguarda la Russia, 119 contrari, 48 favorevoli e 9 astensioni per quanto riguarda la Bielorussia). Ha quindi deciso di revocare la sospensione parziale di Russia (91 favorevoli, 77 contrari, 8 astenuti) e Bielorussia (103 a 63, 10 astenuti). La sospensione parziale era stata adottata nell'autunno del 2023, autorizzando gli atleti russi e bielorussi a competere sotto bandiera neutrale. L'Ucraina ha reagito con indignazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA