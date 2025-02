Milano-Cagliari, di sera non si vola più 

Di sera non si vola. Sull’asse tra Milano e Cagliari oggi l’ultimo collegamento disponibile è alle 11.50. E lo stesso scenario si ripeterà mercoledì, giovedì e venerdì. Un ingorgo di passeggeri che conferma i punti deboli della continuità territoriale: nei momenti di picco le frequenze previste dal bando non sono sufficienti. E dire che lo schema è già stato ritoccato dalla Regione, che nei mesi scorsi ha sfruttato una clausola prevista dal decreto ministeriale per aumentare il numero di collegamenti minimi su quasi tutte le rotte.

Intanto Aeroitalia conferma i dati positivi sulla puntualità diffusi nei giorni scorsi dalla Regione. Nell’ultimo mese a Cagliari ha registrato «una puntualità del 93,62 per cento negli arrivi e del 96,37 per cento nelle partenze, dimostrando un’efficace gestione operativa», fa sapere la compagnia. «Ancora più alti i dati dell’aeroporto di Olbia, dove la puntualità ha raggiunto il 98 per cento negli arrivi e un eccezionale 100 per cento nelle partenze».

«Garantire collegamenti regolari e puntuali è al centro della nostra strategia. Questi risultati sono il frutto del lavoro costante dei nostri team operativi e della collaborazione con gli aeroporti sardi», ha dichiarato Massimo Di Perna, direttore operativo di Aeroitalia. La compagnia, dopo il pressing della Regione, ha anche attivato uno sconto per i passeggeri con disabilità, come promesso al momento di partecipazione alla gara d’appalto.

