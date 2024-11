Milano-Alghero, nuovo orario per il volo serale 

Il volo da Milano per Alghero delle 18.35 spostato alle 19.15 e trattative avviate per rimodulare l’orario del primo collegamento mattutino dallo scalo Riviera del corallo, attualmente programmato per le 8.55, un orario ritenuto scomodo per chi deve viaggiare per lavoro o per effettuare una visita medica. Sono i primi risultati della negoziazione tra la Regione e Ita Airways. Già ufficiale il nuovo orario del volo serale in partenza da Linate. Precedentemente previsto per le 18.35, il decollo slitterà alle 19.15. Ita Airways lo ha comunicato alla Regione nel corso dell’ultimo vertice di qualche giorno fa. Presto sarà aggiornato il sito internet della compagnia. Più complesso, ma in via di definizione almeno provvisoriamente - spiegano dall’assessorato - il cambio di orario del volo del mattino. Ita per anticipare l’Alghero-Linate alle 8.20, dovrebbe far partire il volo Linate-Alghero alle 6.20. Ma in questo caso il collegamento sarebbe fuori dalle fasce garantite in caso di sciopero (7-10 e 18-21). Ita non ha dato disponibilità a un’inversione dei voli con la prima partenza giornaliera da Alghero anziché da Linate, per «valutazioni economiche e di organizzazione interna».

RIPRODUZIONE RISERVATA