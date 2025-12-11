Milani: «Un nuovo film? A Cagliari» 

«Il prossimo film? Mi piacerebbe girarlo a Cagliari». Il regista romano Riccardo Milani spiazza tutti durante il suo intervento ieri alla Mem per “Cagliari al cinema”. Un desiderio che negli ambienti viene dato come un fatto certo ma su cui ovviamente l’autore de “La vita va così” deve viaggiare con la giusta cautela. Ma tanto basta a rendere subito frizzante gli stati generali del cinema sardo (in sala circa 150 persone di cui una trentina di addetti ai lavori), fortemente voluto e ideato dal regista Salvatore Mereu e patrocinato dal Comune di Cagliari.

Gli interventi

Ed è proprio l’assessora alla Cultura, spettacolo e turismo Maria Francesca Chiappe a dare le prime coordinate: Cagliari non più come sfondo come ne “La calda vita” di Vancini (1963) ma personaggio con una sua identità, una forza, un lingua. Fondamentale il contributo portato negli anni ’90 da Sergio Atzeni, che racconta una Cagliari urbana e delle periferie in modo antistereotipico, verso il quale abbiamo un debito enorme, «perché è dopo di lui che abbiamo iniziato davvero a raccontarci e non più a essere raccontati». Antioco Floris, professore ordinario di Cinema all’Università di Cagliari, ricorda come la definizione di “Nouvelle vague sarda” coniata da Goffredo Fofi abbia in qualche modo coinciso con l’inizio dell’autorappresentazione della Sardegna senza esotismo o autofolklore, ribaltando la definizione che diede Serra nel suo “L’ultimo pugno di terra”: «Cagliari non è la Sardegna, come la Sardegna non è Cagliari». Le voci che si affacciano sulla scena rompono questa definizione, con opere quali “La volpe e l’ape” di Enrico Pau o “Il figlio di Bakunìn” di Gianfranco Cabiddu. Se la presenza femminile era allora ancora purtroppo marginale, «nel corso di laurea in cui insegno ci sono oggi soprattutto ragazze». È un cambiamento che rileva anche Myriam Mereu, docente di Linguaggi televisivi, con «l’aumento delle professioniste nei ruoli tecnici», come Marilisa Piga. Maria Rossana Rubiu, presidente della Sardegna Film Commission, rileva non solo l’importanza economica ma soprattutto quello che è «l’aspetto culturale insito nel cinema stesso». È da qui che parte Milani, l’unico non sardo invitato, ma che sardo e cagliaritano si definisce per adozione. «Sono orgoglioso e grato per questo invito» dice ricordando la sua prima visita a Cagliari nel 1976 sulle tracce di Gigi Riva. «Riuscii a incontrarlo nel 2001» prosegue il regista «nel negozio di condizionatori di un suo amico». Solo vent’anni dopo riuscirà a convincerlo a raccontarsi “Nel nostro cielo un rombo di tuono”. Enrico Pau – tra coloro che hanno avuto la responsabilità e il merito di fissare Cagliari nell’immaginario non più come sfondo – parte da “Il quinto passo è l’addio” che ritiene fondamentale nella sua consapevolezza; torna dunque Atzeni, che aleggerà come una brezza ispiratrice per il resto della mattinata. «Fino a Sergio la città era stata raccontata non attraverso lo strumento della narrazione ma della memoria». Peter Marcias racconta dell’importanza che i festival hanno avuto nella sua formazione, luoghi di incontro e di messa alla prova delle esperienze.

Immaginari

La chiusura è affidata a Salvatore Mereu, la cui sfida è stata quella di costruire un rapporto di fiducia col territorio che va ascoltato se si desidera farsi ascoltare. “Bellas Mariposas” nasce da questa attrazione per le periferie. Il cinema sardo lavora sul presente senza dimenticare il passato, ma anzi invitando a riconoscere chi ha avuto la forza di indicare una nuova via per rappresentarci, senza delegare ad altri il compito di farlo. (c. a.)

