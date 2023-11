Milan, vincere è l’unica opzione 

Un successo a San Siro sul Psg di Mbappè e dell’odiatissimo (dai tifosi) ex Donnarumma e magari un bel pareggio a Dortmund tra Borussia e Newcastle, che giocano due ore prima. Questo è lo scenario da sogno per i tifosi del Milan che oggi si augurano di non dover vivere l’incubo di una sconfitta che significherebbe al 90% l’uscita dalla Champions league. Anche il pari servirebbe a poco.

Al bivio

È complicatissima la missione che si trova ad affrontare il Milan, acciaccato e un po’ depresso dopo aver conquistato un solo punto nelle ultime quattro partite. Stefano Pioli è confermato ma non certo felice. L'allenatore rossonero ammette errori e mancanze anche nella vigilia ma chiama i rossoneri al riscatto, alla prestazione stoica, ad una partita giocata con carattere, ritmo, fame di vittoria, insomma a una grande prestazione. «Deve essere la partita della svolta in Champions. Dobbiamo iniziare a fare punti noi, non solo sperare in risultati favorevoli delle altre partite. Sarà difficilissima perché l'avversario è di altissimo livello. Dobbiamo crederci dall'inizio alla fine».

Pochi giorni fa a Parigi è finita 3-0, ora il Milan deve ribaltare i pronostici e trovare la forza per uscire dal tunnel in cui è entrato dopo la sosta. Avrà a disposizione Theo Hernandez, Chukwueze - che non dovrebbe avere i 90 minuti nelle gambe -, Pulisic e Krunic.

Brividi all’Olimpico

All'Olimpico arriva invece il Feyenoord, nella settimana derby, ma nella testa di Maurizio Sarri non c'è solo il bisogno di vittoria per la corsa verso gli ottavi Champions. «Siamo ancora a metà girone, non mi piace sentir dire che dobbiamo vincere a tutti i costi», dice il tecnico per alleviare la pressione sulla sua Lazio. Pressione che sente anche su di sè, per altri motivi. Il tecnico biancoceleste è rimasto molto infastidito dalle «voci che girano in questi giorni a Roma», che lo vedrebbero andar via dalla Capitale a campionato terminato e non ha perso l'occasione di levarsi questo sasso dalla scarpa, presentando la sfida europea, definendole «fake news».

Passando alla partita, il tecnico non vuole sentire parlare di gara decisiva: «Sono discorsi da curva», spiega. «Siamo ancora a metà girone. Sarà una gara importantissima, ma non mi piace sentir dire che è da vincere a tutti i costi. Noi cercheremo di fare la partita come sempre, usando le nostre armi».

