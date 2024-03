Milan, Verona non è più fatale 

Verona 1

Verona (4-2-3-1) : Montipò 7; Centonze 5.5, Coppola 5, Dawidowicz 4.5 (12’ st Magnani 6), Cabal 5.5 (31’ st Vinagre sv); Duda 5.5, Serdar 5 (1’ st Dani Silva 6); Suslov 6, Folorunsho 5.5 (12’ st Swiderski 6), Lazovic 5 (12’ st Mitrovic 6.5); Noslin 7.5. In panchina: Chiesa, Perilli, Charlys, Belahyane, Tavsan, Bonazzoli, Thacthoua. Allenatore Baroni 5.5.

Milan (4-2-3-1) : Maignan 6.5; Calabria 6, Kalulu 6 (1’ st Gabbia 6.5), Tomori 6.5 (39’ st Kjaer sv), Hernandez 7.5; Bennacer 6.5, Reijnders 6; Pulisic 7.5 (21’ st Giroud 6), Loftus-Cheek 6 (21’ st Musah 6), Leao 6.5; Okafor 6 (29’ st Chukwueze 7.5). In panchina: Mirante, Sportiello, Terracciano, Florenzi, Thiaw, Adli, Jovic. Allenatore Pioli 6.5.

Arbitro : Mariani di Aprilia 5.5.

Reti : 44’ pt Hernandez, 5’ st Pulisic, 19’ st Noslin, 35’ st Chukwueze.

Note : ammoniti Serdar, Tomori, Hernandez, Baroni (all.), Reijnders. Angoli 3-5. Recupero 2’ pt, 5’ st.

Verona. La settimana perfetta del Milan, dopo la brillante qualificazione di Europa League, si chiude nel migliore dei modi. È da tempo peraltro che Verona non è più “fatal” per i rossoneri, che superano in scioltezza l’Hellas: una gran giocata di Theo Hernandez per aprirla, un disastro di Dawidowicz per scavare una fossa dalla quale Noslin prova a far uscire i padroni di casa; una magia di Chukwueze la chiude definitivamente, e il 3-1 finale dice che ora il Milan ha tre punti di vantaggio sulla Juventus ed è sempre più secondo.

Nei primi venti minuti i rossoneri costruiscono un paio di opportunità da palle inattive. Poi, proprio sui titoli di coda della prima frazione, il Milan mette la freccia, e il merito è tutto di Theo Hernandez. Il francese vince un doppio rimpallo prima su Folorunsho, poi su Duda, e dalla linea di fondo d’esterno batte Montipò. Poi Theo si “becca” con il pubblico e con il tecnico Baroni: per entrambi cartellino giallo, pesante per il milanista che salterà la trasferta di Firenze.

Nella ripresa, un errore grossolano di Dawidowicz spiana la strada al Milan: il centrale polacco si fa scippare palla da Okafor, Montipò mette una pezza ma Pulisic ha buon gioco e sospinge in rete il raddoppio. Sembra tutto compromesso per l’Hellas, con un Milan in totale controllo. Baroni allora cerca di dare più sostanza all’attacco, e mette dentro Mitrovic e Swiderski. Il riassetto è una scossa per i gialloblù, e Noslin trova un gran destro dal limite che riapre il match. Il Verona rimane in partita, ma i cambi di Pioli ricacciano l’Hellas ai bordi della contesa. E un gran sinistro al volo di Chukwueze manda la palla all’angolino basso alla sinistra di Montipò per il 3-1 definitivo. Il Bentegodi ammutolisce. «Abbiamo interpretato bene la partita - dice il tecnico rossonero Stefano Pioli nel dopopartita - poi loro hanno fatto un gran gol. Siamo stati squadra, creando tantissimo, una prestazione positiva».

