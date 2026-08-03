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Ciclismo.
04 agosto 2026 alle 00:15

Milan va a segno  nella prima tappa  

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La maglia tricolore l’ha usata una sola volta e già la deve togliere. Ma Jonathan Milan non potrebbe esserne più felice: il friulano, che tornava in corsa per la prima volta dopo la vittoria nel campionato italiano a Cuneo, si è imposto in volata nella prima tappa del Tour de Pologne e stamattina vestirà la maglia gialla di leader della. Al termine dei 234 km da Gdynia a Koszalin, il velocista della Lidl-Trek si è imposto allo sprint battendo Paul Magnier (Soudal), che lo aveva più volte bruciato al Giro d'Italia, e Juan Sebastian Molano. Oggi possibile volata anche nella Międzyzdroje-Stettino di 150,1 km.

Al Tour de France femminile, clamorosa impresa della norvegese Sigrid Ytterhus Haugset (Uno-X), in fuga per oltre 90 km e vincitrice a Poligny: tappa e maglia gialla. Oggi la crono.

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