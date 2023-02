Milan, una sera da grande 

Milan 1

tottenham 0

Milan (3-4-3) : Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Saelemekaers (31' st Messias), Krunic, Tonali (40' st Pobega), Theo Hernandez; B.Diaz (31' st De Ketelaere), Giroud, R. Leao (45' st Rebic). In panchina Mirante, Nava, Calabria, Ballo-Touré, Origi, Gabbia. Allenatore Pioli.

Tottenham (3-4-3) : Forster; Romero (35' st Davies), Dier, Lenglet; Emerson, Skipp, Sarr, Perisic (25' st Richarlison); Kulusevski, Kane, Son (35' st Danjuma). In panchina Austin, Whiteman, R. Sanchez, Porro, Tagnanga, Mora, Devine. Allenatore Conte.

Arbitro : Scharer (Svi).

Rete : 7' pt Brahim Diaz.

Note : spettatori 74.320, incasso di 9.133.842 euro, record assoluto per l’Italia.

MILANO. Sarà stata l'adrenalina dell’inno della Champions, ma la musica di San Siro è una marcia trionfale, nel ritorno al ballo delle grandi del Milan di Pioli. Che fa suoi gli ottavi d'andata di Champions (1-0 al Tottenham), ritrovandosi una squadra leggera sulle gambe e nello spirito. Pioli schiera sui binari laterali Theo Hernandez e Saelemaekers, a supporto di Brahim Diaz come esterno alto sulla fascia di Ivan Perisic. Per il croato e per Antonio Conte il benvenuto in stile-derby della Sud. All'esordio in Champions, Thiaw, lancia Theo Hernandez, il capitano rossonero vince il contrasto aereo con un altro ex Juve, Romero, entra in area e scarica un primo sinistro su Forster, bravissimo a respingere anche la ribattuta di Diaz, che vola di testa a ribadire in gol. Il Tottenham si trova subito a dover rincorrere dopo 7’. Il Milan ha le fiammate più veementi, gli inglesi scelgono la via della costanza e dei traversoni pennellati da Son, prima per la testa di Dier, poi per quella di Kane.

Il baricentro degli ospiti si alza gradualmente, con il Milan che accetta di difendere al limite dell'area. L'unico vero brivido per i rossoneri allo scadere: Kulusevski lancia Son nello spazio, destro su Tatarusanu e Kane che in ribattuta centra la traversa, prima della smanacciata del portiere dei rossoneri e della tardiva segnalazione di fuorigioco dell'assistente.

Jerry Cardinale e Paolo Scaroni, in tribuna, poco sopra Andriy Shevchenko, vedono un Milan che al cambio campo riparte in avanti. Poi, come nel primo tempo, il Tottenham torna a riprendere metri. Il ritmo resta alto, De Ketelaere riceva la staffetta di Diaz e alla prima di testa, su torre di Guroud che anticipa Skipp, tira fuori poco dopo la mezz'ora. Neanche il tempo di disperarsi che il Milan avrebbe una nuova chance per il raddoppio: sempre di testa, ma con Thiaw che incrocia fuori. La stanchezza dei 22 in campo, nel finale, allarga gli spazi e aumenta le imprecisioni in chiusura, ma il risultato non cambia. Per il Milan il triplice fischio è una liberazione: 1-0 al Tottenham nella serata di San Valentino come primo ballo, nuovo appuntamento per l'8 marzo. Se son mimose, fioriranno.

