Milan, un pari che vale oro 

Sassuolo 3

Milan 3

Sassuolo (4-2-3-1) : Consigli 6.5; Toljan sv (9’ pt Tressoldi 5), Erlic 6, Ferrari 6.5, Viti 6.5; Boloca 7 (32’ st Racic sv), Obiang 5.5; Volpato 6.5 (1’ st Defrel 6), Thorstvedt 7 (17’ st Henrique 5), Laurienté 7.5 (32’ st Ceide sv); Pinamonti 7. In panchina: Cragno, Pegolo, Doig, Kumbulla, Missori, Lipani, Bajrami, Mulattieri. Allenatore Ballardini 6.

Milan (4-2-3-1) : Sportiello 5; Florenzi 5, Kjaer 5 (10’ st Gabbia 6), Thiaw 4.5, Hernandez 5.5; Adli 5 (37’ st Okafor 7), Musah 5 (10’ st Giroud 5); Chukwueze 6.5 (20’ st Pulisic 6.5), Loftus-Cheek 5 (10’ st Reijnders 6), Leao 7.5; Jovic 7. In panchina: Nava, Raveyre, Calabria, Terracciano, Tomori, Bennacer, Zeroli. Allenatore Pioli 5.5.

Arbitro : Massa di Imperia 5.5.

Reti : 4’ pt Pinamonti, 10’ pt e 8’ st Laurienté, 20’ pt Leao, 14’ st Jovic, 39’ st Okafor.

Note : ammoniti Ferrari, Tressoldi, Thiaw, Pinamonti. Angoli 2-6. Recupero 3’ pt, 6’ st.

Reggio Emilia. Il Milan si prende quanto basta per mantenere i 6 punti di vantaggio sulla Juve, consolidando così il secondo posto. Un pari in rimonta (3-3), meritato, quello conquistato dai rossoneri sul campo di un Sassuolo affamato di punti, in vantaggio per quasi tutta la partita, ma costretto ad accontentarsi di un solo punto che non cambia granché la difficile classifica. Per il Milan è stata una gara sofferta che solo nel finale all’84’ ha saputo pareggiare con la rete di Okafor, dopo essere stata sotto 3 a 1 e avere rischiato il 4 a 1 sul contropiede fallito da Laurientè.

All’inizio il Milan ha iniziato troppo morbido consentendo al Sassuolo di andare avanti 2 a 0 dopo dieci minuti. Le parate decisive di Consigli e i due gol annullati per fuorigioco ai rossoneri hanno impedito alla squadra di Pioli di prendere in mano il match. E con l’ingresso di alcuni big, è stata evitata una sconfitta che avrebbe fatto sicuramente rumore, anche in vista del ritorno di Europa League.

Parte forte il Sassuolo che, dopo aver rischiato sulla conclusione al volo di Florenzi, al 4’ è già in vantaggio. Azione che si sviluppa sulla destra, Volpato mette in mezzo, palla sul destro di Pinamonti che non sbaglia il suo decimo centro stagionale. Neroverdi scatenati, difesa milanista troppo morbida e anche sfortunata. Al 10’ spunto di Laurientè che supera Kjaer, in uscita Sportiello la tocca, ma il rimpallo favorisce il neroverde che può comodamente segnare. A questo punto si sveglia il Milan e accorcia al 21’ grazie a Leao che in velocità salta un paio di uomini e batte Consigli con un destro rasoterra. Nella ripresa, Laurientè porta a tre le marcature neroverdi. Subito dopo Pioli inserisce Gabbia, Rejnders e Giroud. Al 14’ Leao va sulla sinistra, mette in mezzo per Jovic che, favorito da un tocco di Consigli, accorcia da vicino. Nuovo gol annullato al Milan al 19’ per un fuori gioco di Chukwueze, ma al 39’ Consigli nulla può sul destro di Okafor per il 3 a 3.

