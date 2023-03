Milan, tutto in una sera 

«Il Milan è abituato a giocare su certi livelli e in Europa ha sempre cercato di primeggiare». Stefano Pioli non si nasconde a poche ore dalla partita contro il Tottenham per il ritorno degli ottavi di Champions. All’andata il Diavolo ha vinto 1-0 e adesso, al New White Hart Lane di Londra, può tornare ai quarti della competizione più importante dopo 11 anni. Un risultato da cui dipende anche il futuro del club, che col passaggio del turno intascherebbe 20 milioni di euro e la possibilità di programmare le future scelte di mercato. Sarebbe anche una iniezione di fiducia dopo la sconfitta del Franchi e un inizio 2023 che ha portato in sequenza l’addio alla Coppa Italia, alla Supercoppa italiana e al campionato. «A San Siro abbiamo vinto per aver giocato meglio», ha detto il tecnico, «dobbiamo cercare di farlo anche stavolta. Non possiamo gestire il vantaggio. Loro dovranno rimontare e qualche spazio ce lo concederanno, ma dobbiamo stare attenti: in fase offensiva sono temibili e ci aspettiamo grande intensità, soprattutto agli inizi dei tempi».

L’ipotesi

Il Milan punta sul recupero di Giroud e di Brahim Diaz, autore del gol all’andata, oltre che sulla presenza tra i pali di Maignan. Lo spagnolo ha smaltito la distorsione al ginocchio («stanno tutti bene» ha detto Pioli): se partisse titolare, Krunic salirebbe accanto a Leao e alle spalle di Giroud; se subentrasse, Krunic potrebbe essere arretrato in mediana per offrire alternative a Bennacer, in fase di rodaggio dopo il lungo stop. Bisogna sciogliere il nodo tra Messias e Saelemakers sulla corsia laterale e quello tra Kjaer e uno fra Tomori e Thiaw in difesa. «Non ci sarà bisogno di motivare i giocatori, poi è chiaro che dal punto di vista tattico e strategico abbiamo fatto le nostre prove», ha detto il tecnico: «Le squadre inglesi solitamente non cambiano atteggiamento tra le gare in casa e quelle fuori, il Tottenham lo fa. Ci aspettiamo una squadra più energica di quella vista a Milano».

Qui Tottenham

Conte, che torna in panchina dopo l’operazione alla cistifellea a inizio febbraio, sostiene di avere «buone sensazioni, per me è importante tornare a lavorare con i miei giocatori e il mio staff. Ora sto bene. Ho recuperato energie e devo recuperare peso. Noi viviamo per questo tipo di partite, quando si alza la pressione si alza anche il livello. Lo scorso anno eravamo in Conference. Oggi siamo in Champions. E contro il Milan spero di trovare una grande atmosfera nel nostro stadio, tante volte i nostri tifosi ci hanno dato la spinta giusta per superare situazioni difficili. Abbiamo la possibilità di battere il i campioni d’Italia».