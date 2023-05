Milan-tifosi, la Procura indaga 

Milano. Il “non ti lasceremo mai” non è solo slogan da cantare in curva, ma anche impegno concreto. Mezzo migliaio di tifosi rossoneri ieri mattina erano a Carnago, ai cancelli di Milanello, per sostenere la squadra e intonare quel “noi vogliamo questa vittoria” che sa di cuore oltre l’ostacolo. Il riferimento, neanche a dirlo, è il derby di domani. Quando Pioli e ragazzi saranno chiamati alla remuntada sullo 0-2 patito nei primi 90 minuti di stracittadina d’Europa.

Lo scontro

La presenza dei tifosi arriva all’indomani del faccia a faccia proprio tra gli ultrà e la squadra dopo la sconfitta a La Spezia: un episodio finito al vaglio della Procura della Federcalcio che vuole verificare se l’arringa tenuta da un capo della Curva Sud sia stata in realtà una minaccia o un semplice incitamento in vista di domani. Il codice di Giustizia Sportiva della Figc, infatti, contiene una norma che vieta le cosiddette “gogne pubbliche” a cui i calciatori si sottopongono per compiacere le frange più estreme delle tifoserie. «È stato un confronto positivo - ha voluto sottolineare il presidente rossonero, Paolo Scaroni - mi è stato detto che è stato un episodio di incoraggiamento e simpatia che mostra l’attaccamento dei tifosi della curva alla squadra. Quando le cose vanno bene sono capaci tutti, quando vanno male invece...». Lo stesso Pioli l'aveva raccontata in termini positivi. Ma l’immagine di giocatori e tecnico a rapporto sotto lo spicchio rossonero dello stadio spezzino ha suscitato perplessità e scalpore sui social ma anche attirato l’attenzione della Procura, che farà luce sul rispetto del comma 9 del codice di giustizia sportiva, per il quale «durante le gare [...] ai tesserati è fatto divieto di interlocuzioni con i sostenitori o di sottostare a manifestazioni e comportamenti degli stessi che costituiscano forme di intimidazione [...]».

Vicinanza

Intanto, a Milanello i tifosi sono tornati anche ieri, facendo sentire la loro vicinanza, così come era stato nel gennaio nero di risultati. La spinta dell’ambiente è forte. In palio in fondo c’è una finale, non una mission impossibile. Su questo Pioli è stato chiaro, già dopo il ko di mercoledì. Certo, la sorte ci ha messo del suo per complicare i piani del tecnico: stagione finita per Bennacer, guai per Krunic e Messias. Scelte ridotte, come si è visto anche in Liguria. Con Rebic (giunto a 100 presenze in rossonero) a offrire una chance di parziale riposo a Giroud. «Crediamo di poter ribaltare il risultato», aveva spiegato mercoledì Pioli. Lo ha ribadito anche Scaroni. In questo momento, fatti e parole servono entrambe. E il Milan lo sa.