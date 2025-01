Milan su Gimenez ma resta l’ipotesi Joao Felix 

Sarà un’ultima settimana di mercato invernale intensa, con qualche colpo che le grandi cercheranno di mettere a segno. Lo dimostra il Milan, che cerca un bomber ed è forte su Gimenez del Feyenoord. Ma per avere il messicano di origini argentine e con passaporto italiano ci vogliono 40 milioni, mentre i rossoneri sono arrivati al massimo a offrirne 35 con un ingaggio di 2,5 all’anno al calciatore. Che oltretutto gli olandesi farebbero partire solo a giugno. Intanto il Chelsea sarebbe disposto a cedere ai rossoneri Joao Felix, anche in prestito.

Dalla Germania rimbalza un nome nuovo per la difesa della Juve: nel mirino bianconero sarebbe finito Chabot dello Stoccarda. C’è poi da sciogliere il nodo Vlahovic, che Giuntoli cederebbe anche subito, ma per ora non ci sono club disposti a venire incontro alle richieste economiche del serbo, che piace all’Arsenal ma a certe condizioni. Così alla fine i Gunners potrebbero puntare su Sesko del Lipsia. Quanto alla Juve, il sogno nemmeno tanto nascosto è prendere Osimhen, anche se dovrà fare i conti con il Psg che vuole ricomporre sotto la Torre Eiffel la coppia dello scudetto del Napoli formata dal nigeriano e Kvaratskhelia.

L’interista Palacios potrebbe trasferirsi in prestito al Monza, che cerca anche una punta. In casa Roma ci sono sirene tedesche per Hermoso, che gode della stima di Xabi Alonso del Bayer. Per sostituirlo i giallorossi pensano a Marmol, 23enne ex Barcellona B ora al Las Palmas. Per il futuro Ranieri ha consigliato alla dirigenza Lucca dell’Udinese, mentre Shomurodov andrà in prestito con obbligo di riscatto al Venezia, da dove forse andrà via Pohjanpalo (destinato al Palermo solo se la società siciliana pagherà la clausola da sei milioni). In Laguna è in uscita anche Gytkjaer, destinato alla Cremonese. Man del Parma rimane nel mirino della Fiorentina, che ha offerto 10 milioni a fronte di una richiesta di 15. A Bologna trattano ancora Almqvist del Parma, che potrebbe chiedere in cambio Erlic e, al Verona, Suslov del Verona. Infine Lazio e Chelsea hanno trovato l’accordo per Casadei per una cifra compresa tra i 10 e i 13 milioni e il 25 per cento sulla futura rivendita.

