«Milan stai attento, non è ancora finita» 

Milano. L’Europa League per dimenticare il rovescio subito in campionato col Monza e ripartire. Il Milan stasera in Francia affronta il Rennes nella gara di ritorno dei playoff e ha la ragionevole certezza di passare agli ottavi di finale dopo il largo successo dell’andata (3-0 a San Siro), ma le insidie sono sempre dietro l’angolo e il tecnico Stefano Pioli lo sa. Infatti predica prudenza. «Affrontiamo la partita con grande concentrazione, vogliamo passare il turno. Ci siamo presi un buon vantaggio ma non possiamo considerare chiusa la questione qualificazione», ha detto ieri: «Giochiamo contro una squadra che, pur cambiando 5-6 giocatori, ha vinto in campionato. Sta bene e proveranno a rimontare». Nella rifinitura a Milanello si sono rivisti dopo mesi sia Tomori sia Kalulu, accolti con un applauso dal resto della squadra. «Recuperarli sarà molto importante», ha spiegato l’allenatore, «stavolta non saranno a disposizione, vediamo per domenica».

Gli avversari

Julien Stephan, tecnico del Rennes, dal canto suo chiede un pizzico di follia, imprevedibilità e spregiudicatezza. «Dobbiamo pensare fuori dagli schemi. Se giocheremo in modo convenzionale, calcolato penso che non riusciremo a rimontare. Se cambiamo invece forse possiamo creare qualcosa». La squadra crede nella rimonta. «Tutto resta possibile, dovremo giocare la partita al massimo perché avrà delle implicazioni anche per il futuro», ha aggiunto spiega il presidente Olivier Cloarec.

