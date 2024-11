Milan, servono conferme Sfida salvezza Como-Monza  

Le vittorie di Inter, Atalanta e Milan avvicinano il passaggio agli ottavi di Champions e confermano che la Serie A è tornata competitiva e attrattiva anche per l’insolito raggruppamento al vertice di cinque squadre in un punto. Così nel fine settimana che comincia oggi c’è la solita razione di big match: stavolta i riflettori sono puntati su Fiorentina-Inter e Roma-Atalanta, in programma domani, ma già oggi (dopo Cagliari-Verona di ieri) si prosegue con tre partite. Si comincia con Como-Monza alle 15, si va avanti con Milan-Empoli alle 18 e si termina con Bologna-Venezia alle 20,45.

Nel pomeriggio il derby lombardo tra la squadra di Nesta e quella di Fabregas è una vera sfida salvezza. Le due formazioni annaspano appena sopra al Venezia ultimo e puntano molto sulle giocate di Nico Paz e Maldini e i gol di Cutrone e Djuric. Vincere sarebbe un toccasana per entrambe, perdere un incubo che proietterebbe gli sconfitti in un vortice negativo dal quale potrebbe essere molto complicato venir fuori.

Il Venezia fanalino di coda, reduce dal ko col Lecce e guidato in panchina da Di Francesco, ex del Cagliari, non ha margine di errore. In casa, col pubblico amico, ha necessità assoluta di conquistare i tre punti e potrebbe approfittare di un avversario stanco dopo le fatiche della Champions (il Bologna ha giocato e perso mercoledì notte al Dall’Ara), ma non sarà semplice. I felsinei sono comunque a ridosso della zona Europa e schiereranno in avanti il duo Orsolini-Castro per conquistare il successo che consentirebbe loro di stare agganciati al treno delle prime.

Tra l’altro gli emiliani scenderanno in campo conoscendo anche il risultato del Milan, appena un punto sopra e impegnato a San Siro contro l’Empoli. Il tris di successi in Champions ha rasserenato un poco il clima in casa rossonera ma non ha eliminato del tutto le critiche all’allenatore Fonseca per via di un’eccessiva discontinuità della squadra in campionato, dove l’attacco latita. Però il Diavolo recupera Morata e conta sulla (apparente) ritrovata vena di Leao per scardinare la resistenza dei toscani, a -3 in classifica (dunque distante dalla zona calda) e nella quale cercherà di farsi rimpiangere l’ex Colombo.

