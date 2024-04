Milan, secondo posto blindato 

Juventus 0

Milan 0

Juventus (3-5-2) : Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah (26’ st McKennie), Cambiaso, Locatelli, Rabiot, Kostic (17’ st Chiesa); Vlahovic (17’ st Milik), Yildiz (36’ st Miretti). Allenatore Allegri.

Milan (4-2-3-1) : Sportiello; Musah (36’ st Bartesaghi), Gabbia, Thiaw, Florenzi; Adli (17’ st Bennacer), Reijnders; Pulisic (36’ st Chukwueze), Loftus-Cheek (36’ st Zeroli), Leao; Giroud (26’ st Okafor). Allenatore Pioli.

Arbitro : Mariani di Roma.

Note : ammonito Musah.

Torino. Uno 0-0 che scontenta la Juventus e rende felice il Milan, vicinissimo alla qualificazione Champions come secondo in classifica. I bianconeri viceversa oggi potrebbero essere agganciati sul terzo gradino del podio dal Bologna delle meraviglie di Thiago Motta (papabile come prossimo allenatore della Vecchia Signora), in campo contro l’Empoli.

Insomma, il pareggio non serve alla squadra di Max Allegri, che recrimina per le maggiori occasioni costruite ma sprecate e alcune salvate dalla difesa rossonera. Decisive in diverse circostanze le parate di Sportiello, in campo all’ultimo istante al posto del titolare Maignan infortunatosi al portiere durante il riscaldamento. Per i padroni di casa ci hanno provato, tra gli altri, Vlahovic, Milik e Rabiot. Senza avere fortuna.

La sfida

Eppure le emozioni non sono state numerose, se non nella ripresa quando la Juve ha tentato l’assalto nel tentativo di accorciare le distanze in classifica dai rivali. Rimasti invece a +5. I rossoneri, che non vincono dal 6 aprile col Lecce e sono reduci dal derby che ha assegnato lo scudetto all’Inter (squalificati viste le liti in campo Hernandez, Tomori e Calabria), non creano ma resistono in difesa. I padroni di casa non sfondano e ora non colgono un successo dal 7 aprile con la Fiorentina. Tra i titolari Allegri schiera Yildiz in coppia con Vlahovic; dall’altra parte Pioli parte con Pulisic, Loftus-Cheek e Leao alle spalle di Giroud. Ma nel primo tempo le occasioni latitano e le difese dominano sugli attaccanti, così i 45 minuti iniziali offrono pochi spunti di cronaca. Vlahovic si muove ma non è servito come si deve mentre i rossoneri puntano principalmente sugli uno contro uno di Leao, che però è guardato a vista dai bianconeri e non trova mai gli spazi giusti per partire. L’occasione migliore è di Vlahovic su punizione, con Sportiello che devia.

La ripresa

La Juve ci prova di più nella ripresa e soprattutto negli ultimi 30’. Senza successo. La palla gira cntinuamente in orizzintale, sono poche le verticalizzazioni e quando arrivano la retroguardia del Milan è compatta e riesce a chiudere ogni varco. Clamorosa nel finale l’occasione sventata da Thiaw, che respinge sulla linea con la spalla e il volto la conclusione da pochi passi di Rabiot sopo lo svarione di Sportiello. Oggi Bologna e Roma possono agganciare e avvicinare la Juve, mentre il Milan è più tranquillo e si appresta a giocare contro Genoa, Cagliari e Salernitana in casa più il Torino in trasferta. La qualificazione in Champions è in cassaforte.

