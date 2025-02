Milan scatenato: arriva anche il fantasista Joao Felix 

Chiusura in bellezza per il calcio mercato 2025 con alcuni colpi dell'ultim’ora che fanno sognare a tifosi e società un finale di stagione migliore. E così la Fiorentina si prende Nicolò Zaniolo, Nicolò Fagioli e il giovane Cher Ndour, mentre il Milan, dopo aver ufficializzato Gimenez, ha trovato un’intesa con il Chelsea per Joao Felix, ha ceduto Bennacer al Marsiglia e al suo posto ha preso Bondo dal Monza.

I colpi

Ivan Smolcic è un nuovo giocatore del Como, dove arriva Anastasios Douvikas dal Celta Vigo al posto di Andrea Belotti che va in prestito al Benfica, come il laterale romanista Dahl. La Lazio annuncia Belahyane dal Verona e Prostvgaard dal Velje. Il Lecce prende Sala dal Como per la fascia sinistra e a Verona arriva Nicolas Valentin dalla Fiorentina. L’Atalanta da parte sua si prende Posch mentre il Bologna ufficializza Calabria insieme all’attaccante Estanis Pedrola dalla Sampdoria. Alla Juve arriva anche Kelly, il terzo difensore acquistato dai bianconeri in questo mercato dopo Alberto Costa e Renato Veiga.

I viola

Tra i club più attivi nel rush finale c’è la Fiorentina, che accetta la sfida di far decollare Zaniolo (cresciuto coi viola) dopo la breve esperienza all’Atalanta. Il giocatore è stato acquistato «a titolo temporaneo con diritto di opzione», dal Galatasaray proprietario del cartellino. Sempre per la Fiorentina è arrivata l’ufficialità per Cher Ndour, centrocampista italiano classe 2004. Arriva dal Psg ma era in prestito al Besiktas. Operazione da 5 milioni con percentuale sulla futura rivendita al 50 per cento. In chiusura, il colpo dell’altro azzurro Nicolò Fagioli dalla Juventus (prestito onerorso).

Roma e capolista

Attiva anche la Roma, che ha definito l’acquisto del difensore 26enne danese Victor Nelsson in forza al Galatasaray. La formula è quella del prestito con opzione per il riscatto a titolo definitivo. Sbarcano nella capitale anche Salah-Eddine, terzino sinistro classe 2002 del Twente, e Lucas Gourna-Douath dal Salisburgo (in prestito con diritto di riscatto).

Guardando alla capolista, il Napoli ha deciso: sarà il milanista Noah Okafor il sostituto di Kvaratskhelia per la seconda parte di stagione. Dopo le complicazioni burocratiche per l’acquisto di Saint-Maximin, gli azzurri hanno deciso di virare sull’esterno del Milan: operazione in prestito con diritto di riscatto per circa 25 milioni.

Lo svizzero era stato a un passo dal Lipsia a inizio gennaio, ma la trattativa era poi saltata dopo che le visite mediche non avevano convinto il club tedesco, desideroso di avere un giocatore pronto nell'immediato.

Le altre

Christian Kouamé è un nuovo calciatore dell’Empoli: l’attaccante ivoriano classe 1997 arriva a titolo temporaneo dalla Fiorentina. Il Torino ha annunciato l’arrivo di Cesare Casadei che prende la maglia numero 22, mentre Silvere Ganvoula è un nuovo giocatore del Monza. L’attaccante, 28 anni, proveniente dallo Young Boys, ha firmato un contratto col club biancorosso fino al 30 giugno 2026. Daniel Maldini dal Monza all’Atalanta: acquisito a titolo definitivo, il 23enne rafforza così l’attacco della squadra allenata da Gasperini. Hugo Cuenca, centrocampista paraguaiano del Milan Futuro classe 2005, è un nuovo giocatore del Genoa. Cuenca è già arrivato a Genova per sostenere le visite mediche e arriva a titolo definitivo. Era in scadenza di contratto con il club rossonero, che si è accordato con il Grifone: in caso di futura rivendita il Milan otterrà una quota del 50 per cento.

Sempre il Genoa ha concluso la cessione in prestito al Frosinone del centrocampista svedese Emil Bohinen per l’ultima operazione di questo mercato di gennaio che ha visto gli arrivi di Otoa, Cornet, Siegrest ed Onana, oltre ad Ellertsson rimasto in prestito al Venezia.

RIPRODUZIONE RISERVATA