Milan-Roma, un pari inutile 

Milan 1

Roma 1

Milan (4-2-3-1) : Maignan; E. Royal, Gabbia, Thiaw, Hernández; Fofana, Terracciano (1' st Bennacer); Chukwueze (16' st Abraham), Reijnders, Jiménez; Morata (41' st Camarda). In panchina Sportiello, Torriani Bartesaghi, Calabria, Pavlović, Tomori, Zeroli, Liberali. Allenatore Fonseca.

Roma (3-5-2) : Svilar; Mancini, Hummels (1' st Çelik), N'Dicka; Saelemaekers (34' st El Shaarawy), Koné (1' st Pellegrini), Paredes, Pisilli, Angeliño; Dybala, Dovbyk (41' st Shomurodov). In panchina De Marzi, Abdulhamid, Dahl, Hermoso, Sangaré, Baldanzi, Le Fee, Zalewski, Soulé. Allenatore Ranieri.

Arbitro : Fabbri di Ravenna.

Reti : nel pt 16' Reijnders, 23' Dybala.

Note : recupero 2' e 4'; angoli 6 a 5 per il Milan; ammoniti Manu Kone, Hummels, Theo Hernandez, Paredes, Çelik, Reijnders per gioco falloso, Fonseca, Morata per proteste; espulsi Benetti (vice di Ranieri), Fonseca per proteste; spettatori 74.283.

MILANO. Non c'è vincitore tra Milan e Roma, la sfida tra le due deluse del campionato finisce 1-1. Una partita molto divertente, dai ritmi alti e esito incerto. Ma le nubi sono soprattutto sul futuro dei rossoneri con voci sul destino di Paulo Fonseca già nel prepartita. La contestazione dei tifosi del Milan contro la società continua, Ibrahimovic e Furlani vengono ancora fischiati quando compaiono sul maxischermo di San Siro. E' stata una sfida appassionante, tra due squadre che provano a rialzare la testa dopo tante difficoltà, la Roma seguendo le direttive di Ranieri, il Milan forse ancora con Fonseca a meno di clamorosi colpi di scena nonostante il pari.

La partita

Il primo tempo è ricco di emozioni e divertente. E al 16' la partita si sblocca: contropiede Milan condotto da Fofana, poi Morata restituisce al francese che serve Reijnders bravo a far trasformare l'assit del compagno. I rossoneri avrebbero anche la possibilità immediata di raddoppiare, per evitare la reazione della squadra di Ranieri: Jimenez che serve al centro Morata ma l'attaccante spagnolo non impatta bene sul pallone e non inquadra la porta. Errore che il Milan paga carissimo, perché al 23' un gol splendido di Dybala con un assist altrettanto bello d'esterno di Dovbyk, riequilibra il risultato. L'argentino impatta al volo e batte Maignan. Sul finire del primo tempo c'è l'episodio che fa discutere e che porta all'espulsione di Fonseca, già ammonito per proteste poco prima. Contrasto in area tra Reijnders e Pisilli, per Morata è fallo e quindi rigore ma l'arbitro lascia correre.

Emozioni finali

La ripresa regala i batticuore del primo tempo. Nella girandola di cambi il Milan preme ma nel finale è la Roma a sfiorare il successo con Dybala e El Shaarawi. Il risultato però non cambia.

