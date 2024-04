Milan-Roma derby d’Italia 

Milano. Centottanta minuti che valgono una stagione, per il Milan e la Roma. L’appuntamento è di quelli forti: il derby italiano nei quarti di finale dell’Europa League, occasione per i rossoneri di tornare in una semifinale europea un anno dopo l’eliminazione nel penultimo atto della Champions per mano dell’Inter e, per i giallorossi, di confermarsi protagonisti del calcio continentale (una coppa e una finale nelle ultime due stagioni tra Conference ed Europa League). Oggi alle 21 si gioca l’andata a San Siro. Due partite delicate che incideranno sul futuro dei tecnici Stefano Pioli e Daniele de Rossi, il primo protagonista di un finale di stagione in crescendo, il secondo artefice di una rimonta straordinaria dopo i mesi opachi della gestione Mourinho.

Rossoneri

«Siamo in un momento buono ma adesso arriva quello più importante, in cui dimostrare che il percorso che abbiamo avuto, tra alti e bassi, ci ha sicuramente migliorato», ha detto Pioli. La squadra sta bene mentalmente e fisicamente, è reduce da cinque successi consecutivi in campionato e ha un Rafael Leao deciso a vincere il confronto con Dybala. La sicurezza è tale da spingere il tecnico e il centrocampista Bennacer a negare un gap tecnico con le grandi di Europa: «Non siamo così distanti, l’anno scorso siamo arrivati in semifinale di Champions», ha rimarcato l’allenatore, «martedì la sfida tra Real e City era di un livello tecnico fantastico ma entrambe le squadre hanno commesso errori importati nei primi gol subiti». La Roma affrontata e battuta in campionato non c’è più. De Rossi ha cambiato volto e atteggiamento ai giallorossi: «È un’altra storia», conferma Pioli. Anche l’atmosfera sarà diversa rispetto al campionato. A San Siro è atteso anche Gerry Cardinale. Una vittoria potrebbe addolcire il giudizio del numero uno di Red Bird, che ha ribadito più volte di non è soddisfatto della stagione del Milan.

Giallorossi

«Non siamo qui a fare le comparse: la Roma ha tutto da perdere. Ha da perdere l’approdo in semifinale». Daniele De Rossi è combattivo e punta a vincere. «Analizzando il potenziale nostro e loro dobbiamo provarci», sottolinea, «in campionato puoi pensare a un pareggio come risultato buono, in questa competizione no. San Siro è uno stadio che mi trasmette qualcosa di diverso, è un posto magnifico per giocare calcio. Trasuda gloria. Chi viene qui ha visto grandi giocatori e grandi notti di calcio». Giocare fuori casa la prima conta poco: «Col fatto che i gol in trasferta non valgono più doppio questa differenza si è molto assottigliata. Alla fine devi giocare contro tutti, una volta in casa e una volta fuori. Devi essere pronto a preparare la partita sapendo che ce ne sono due».

RIPRODUZIONE RISERVATA