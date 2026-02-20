Milan raddoppia in volata, negli Emirati è Tiberi il leader 

Milan! Milan! Milan! Nel ciclismo mondiale è il nome che si è sentito più spesso negli ultimi due giorni. Giovedì Jonathan Milan (Lidl Trek), ha vinto in volata la quarta tappa del Uae Tour, corsa del calendario World Tour, precedendo il britannico Ethan Vernon (Nsn). Terzo un altro Milan, il fratello minore Matteo (Groupama-FDJ United). Ieri il bis nella quinta tappa, a Dubai, in cui il campione del mondo di inseguimento ha battuto dopo 168 km il norvegese Erlend Blikra (Uno-X Mobility) e l’altro italiano Matteo Malucelli (Xds Astana). In classifica, è sempre primo Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious), con 21” su Isaac Del Toro (Uae Emirates).

Non è finita: nella 3ª tappa della Vuelta a Andalucia- Ruta del Sol, ieri successo allo sprint del belga della Cofidis, Fretin, che di nome fa - indovinate un po? - Milan.

