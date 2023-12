Milan, punti d’oro contro il Sassuolo 

MILAN 1

SASSUOLO 0

Milan (4-3-3) : Maignan, Cala- bria, Theo Hernandez, Kjaer (36'st Simic), Florenzi, Loftus- Cheek (28'st Zeroli), Reijnders, Bennacer (18'st Adli), Pulisic, Giroud (18'st Jovic), Leao (36'st Chukwueze). In panchina Mirante, Nava, Romero, Krunic, Traore, Jimenez, Nsiala, Bartesaghi. All: Pioli

Sassuolo (4-2-3-1) : Consigli, Pedersen, Erlic (1'st Tressoldi), Ferrari, Joljan, Thorstvedt (44'st Ceide), Matheus Henrique, Berardi (25'st Castillejo), Bajrami (20'st Volpato), Lauriente (44'st Mulattieri), Pinamonti. In panchina Pegolo, Cragno, Missori, Alvarez, Viti, Lipani. All. Dionisi

Arbitro : Marinelli di Tivoli

Rete : nel st 13' Pulisic

Note: ammonito Castillejo. Spettatori 70.385, per un incasso di 1.984.564 euro. Angoli: 5-5 Recupero: 1' e 4'

Milano. Lo stesso Pioli lo aveva detto alla vigilia: non è l’ultima spiaggia per il Milan. Finisce 1-0 con il gol vittoria di Pulisic ed è tutto fuorché un canto del cigno quello dei rossoneri. Sotto gli occhi di Van Basten, tre palloni d'oro su questo prato, non grandissima qualità ma tanta tanta voglia. E la pressione del Milan in avvio è forte, almeno quanto quello della curva. Tanto che al minuto 6 Bennacer realizza ma si vede annullare il gol per fuorigioco. Poi alla mezzora Florenzi imbuca per Leao, bravo a entrare in area e a piazzarla all'angolo alto lontano. Ancora gol annullato, ancora per fuorigioco. A inizio ripresa la svolta la dà Pulisic al minuto 13': Bennacer imbuca, Tressoldi la sporca e l'americano batte Consigli in uscita. Il Milan saluta nel modo migliore e attende il Cagliari martedì in Coppa.

