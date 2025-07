«Milan, punta al massimo» 

Milano. Max Allegri sorride appena entra nella sala conferenze della sede del Milan e già così il vento sembra cambiare tra i rossoneri dopo mesi di confusione tra Fonseca e Conceiçao. Ora c’è un nuovo leader, 11 anni dopo il suo addio e a 15 da quando prese la prima volta le redini della squadra: «Ero diverso? Avevo i capelli», la battuta dell’allenatore che col Diavolo ha vinto lo scudetto nel 2011. La nuova impresa sarà ardua, ma Allegri sa come gestire le pressioni e infatti il tecnico non parla di titolo, non commenta l’ultimo anno rossonero e pone come obiettivo il quarto posto.

Il ritorno

«Mi fa piacere essere qui», ha detto durante la presentazione, «iniziamo questa avventura dove cercheremo di toglierci delle soddisfazioni. Sono molto contento ed entusiasta. Il Milan è una squadra importante, deve tornare in Champions, quindi a marzo deve essere in quella posizione». Non cerca rivalsa dopo le critiche ricevute alla Juventus, con cui ha vinto cinque scudetti, prende le distanze dal marchio di fabbrica “corto muso” e manda un messaggio a tutto l’ambiente: «Da quando sono arrivato abbiamo lavorato insieme. Per ottenere risultati bisogna essere un blocco unico, ci deve essere un’unica direzione in cui andare, con la responsabilità che dobbiamo avere davanti a un club importante come il Milan. Ho avuto la possibilità di vincere qui con il presidente Berlusconi e Adriano Galliani, poi sono andato alla Juventus e ringrazio per quegli otto anni il presidente Andrea Agnelli, cui sono legato affettivamente, e l’ingegner Elkann, di cui ho grande stima e rispetto».

Gruppo unito

Un’unica voce, niente correnti. Tutti a remare dalla stessa parte. Probabilmente uno dei più grandi errori commessi dal Milan nella passata stagione. Mancava un collante con la squadra ed è stato ingaggiato Tare come ds, serviva maggiore sinergia in dirigenza e qualcosa sembra effettivamente cambiato.

Allegri ha avuto ieri una prima chiacchierata con Ibrahimovic, ha pranzato con la proprietà e di essere corso a rispondere alla telefonata di Tare e Furlani quando gli chiesero di andare al Milan. «L’offerta più importante» tra quelle ricevute. Allegri crede di poter fare bene perché è convinto che «la rosa sia ottima». Dice addio a Hernandez, «grande giocatore ma ha fatto una scelta diversa», e coccola i gioielli rimasti: «Sono contento per Maignan, è il capitano e uno dei migliori portieri d’Europa. Leao è straordinario, farà una grande stagione. Credo sia più responsabile, ci sono tutti i presupposti per fare bene».

«Una squadra»

Ma per tutti l’indicazione è una: «Prima diventiamo una squadra e prima iniziamo a vincere. Sono fiducioso, devo prendere il meglio dello scorso anno. Non c’è bisogno di una rivoluzione ma serve lavorare con ordine e responsabilità. Dobbiamo viaggiare a velocità di crociera fino a marzo. Il calcio è arte, l’arte ce l’hanno i giocatori nei piedi e nella testa. È vero che è un gioco di squadra ma bisogna giocare tecnicamente molto bene». Poi si congeda con una massima di Silvio Berlusconi: «Se vinci sei un bravo ragazzo. Se perdi...».

