Milan, Pulisic firma la rimonta a Torino con una doppietta 

Torino 2

Milan 3

Torino (3-5-2) : Israel, Tameze (33' st Masina), Maripan, Coco, Pedersen (39' st Nkounkou), Vlasic, Asllani, Anjorin (14' st Casadei), Lazaro (39' st Ngonge), Zapata, Adams (39' st Aboukhlal). In panchina Paleari, Popa, Ilkhan, Simeone, Dembelé, Biraghi, Gineitis, Njie. All. Baroni.

Milan (3-5-2) : Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers (43' st Estupinan), Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi (21' st Pulisic), Nkunku, Leao (31' pt Ricci). In panchina Terracciano, Torriani, De Winter, Odogu, Jashari. All. Landucci.

Arbitro : Chiffi.

Reti : nel pt 10' rig. Vlasic, 17' Zapata, 24' Rabiot, nel st 22' e 32' Pulisic.

Torino. Il Milan rischia di crollare a Torino, poi entra Pulisic che ribalta la sfida e riporta il Diavolo in vetta alla classifica. Vlasic e Zapata fanno sognare i granata, Rabiot riapre la gara già nel primo tempo e nella ripresa ci pensa l'americano, che non doveva nemmeno esserci (due giorni prima aveva la febbre a 39), a firmare la doppietta che vale i tre punti per agganciare il Napoli. Allegri guida la squadra dalle tribune causa squalifica, in panchina c'è il vice Landucci.

La sfida viene sbloccata dopo dieci minuti: Tomori ha il braccio troppo largo e l'arbitro Chiffi concede il rigore e Vlasic realizza con il brivido perché Maignan indovina l'angolo e tocca il pallone ma non basta. Al 17’ il raddoppio: Vlasic guida la ripartenza e poi serve Zapata, il suo destro potente e incrociato batte il portiere. In difesa il Toro rischia poco o nulla, allora i rossoneri ci provano dalla distanza: il jolly lo trova al 24’ Rabiot, che con un sinistro dai 35 metri sorprende un tutt'altro che incolpevole Israel.

Al 21’ la svolta: fuori Bartesaghi, dentro Pulisic che al primo pallone toccato, fa 2-2. Il Toro ha finito la benzina a livello fisico e mentale, i rossoneri accelerano e il ribaltone avviene al 77'. Ricci va sul fondo a destra, Asllani si perde il movimento di Pulisic e l’americano batte ancora Israel. Il Toro si getta in avanti, ma non riesce a spaventare Maignan. A spaventare, invece, è la classifica: dopo tre sconfitte ora Baroni ha soltanto quattro punti di vantaggio sulla zona B. Il Milan, invece, riscatta l'uscita dalla Coppa Italia e si riporta lassù.

RIPRODUZIONE RISERVATA