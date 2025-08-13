VaiOnline
Serie A.
14 agosto 2025 alle 00:43

Milan più vicino al Hojlund La Roma pensa a Gimenez 

Ufficializzato l’acquisto di De Winter dal Genoa, con in mano anche Athekame dello Young Boys per la fascia destra il Milan si rituffa sull’attaccante ed è sempre attuale la pista Hojlund, con il danese che si starebbe convincendo a lasciare il Manchester United dove gli è stato comunicato che non avrà spazio. Così il ds rossonero Tare ha deciso di stringere i tempi.

Ma l’arrivo dell’ex Atalanta potrebbe non voler dire l’automatica rinuncia a Vlahovic, perché un minivalzer delle punte potrebbe portare il serbo della Juve da Allegri e Gimenez alla Roma, decisa a prendere un centravanti per far contento il tecnico Gasperini. Prima però a Trigoria devono cedere Dovbyk, per il quale per ora si sono informati Leeds e West Ham (che invece farebbe sul serio per Pellegrini). Sempre a Roma si stringe per Fabio Silva e Ziolkowski, quest’ultimo difensore del Legia Varsavia.

Anche l’Atalanta cerca una punta e attende la risposta del Fulham, al quale ha offerto 40 milioni per Muniz. Agli inglesi potrebbe andare Taremi, così Lookman approderebbe all’Inter. La Dea come esterno offensivo pensa a Moreira dello Strasburgo. Il Liverpool è sempre più vicino a Leoni, per il quale ha offerto 30 milioni (35 la richiesta): il Parma è disposto alla cessione ma avrebbe chiesto di tenere il giocatore per un anno in prestito. Il Sassuolo ha preso il portiere Muric dell’Ipswich, a Udine per il centrocampo è arrivato lo scozzese 19enne Miller dal Motherwell. In uscita c’è Pafundi, classe 2006, per il quale si erano fatte avanti Empoli e Sampdoria. A Napoli sono ripresi i contatti con il Siviglia per Juanlu e per Miretti, che però ieri nella partita in famiglia contro la Juve Next Gen si è infortunato.

