Milan, Pioli pensa al primo vero turnover 

Acciacchi, infortuni e impegni ravvicinati. Di tutto un po': a Milanello Pioli mette il Cagliari nel mirino e pensa al primo turnover stagionale, tra scelta e necessità.

Tegola Krunic

La mazzata nel derby si è fatta sentire, il 5-1 incassato dai cugini dell’Inter ha tolto certezze al Milan, che si sta riprendendo a piccoli passi. Prima lo 0-0 casalingo in Champions col Newcastle, poi lo striminzito 1-0 al Verona nell'anticipo di sabato. Che ha regalato a Pioli un problema in più, con l'infortunio di Krunic, promosso a metronomo del centrocampo. Krunic alla Domus non ci sarà: lesione al bicipite femorale e stop di almeno un mese. Brutta botta per il Milan, che tre giorni dopo Cagliari affronterà a San Siro la Lazio e poi avrà una sfida fondamentale in Champions contro il Borussia Dortmund. Un'assenza pesante, quella di Krunic, fin qui sempre presente in campionato e Champions, e che costringerà Pioli a inventarsi un sostituto. In corsa l'olandese Reijnders e l'oggetto misterioso francese Adli (6 presenze da 140' lo scorso anno, mai utilizzato in questa stagione), visto che anche Bennacer è al momento out.

Infermeria affollata

Krunic, Bennacer e non solo. In casa Milan si fa la conta degli assenti. Difficile, se non impossibile, il recupero di Maignan, con la porta del Diavolo affidata ancora una volta a Sportiello (imbattuto contro Newcastle e Verona). Out Kalulu, sono da verificare le condizioni di Theo Hernandez e Calabria. E poi ci sono le energie da dosare, soprattutto davanti. Perché Giroud ha tirato sempre la carretta dall’inizio della stagione e Pioli pensa a un turno di riposo, anche per capire se dietro il francese c'è qualcuno che possa regalare gol supplementari. A partire dall'ex Fiorentina Jovic, che fin qui ha messo insieme due presenze da 38' totali, senza mai un gol. E davanti potrebbe rifiatare anche uno tra Leao e Pulisic, per dare una chance a Chukwueze, acquistato dal Villarreal per 20 milioni più altri 8 di bonus e che è stato utilizzato da titolare solo contro il Newcastle, in Champions League. E con il Cagliari potrebbe esser la volta buona anche per lo svizzero Okafor, attaccante con caratteristiche ancora da definire e che in questo avvio di stagione ha sempre giocato, ma senza partire mai nell'undici titolare.

