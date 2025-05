Milan, ostacolo Genoa 

Non è ancora tempo di pensare alla finale di Coppa Italia per il Milan di Sergio Conceicao. Prima infatti i rossoneri, senza ormai obiettivi in campionato, vanno alla ricerca di continuità e risultati con il nuovo modulo. «Pensiamo partita per partita, migliorando cosa pensiamo ci sia bisogno di migliorare, cercando di essere una squadra più forte ogni giorno che passa. Pensiamo prima al Genoa domani e poi alle due partite contro il Bologna», le parole del tecnico in conferenza stampa alla vigilia della gara in casa del Genoa di stasera, col dubbio Jovic-Gimenez in attacco.

Sulla possibilità di dosare le energie in campionato, in vista della finale di Coppa Italia, Conceicao è stato netto: «Gestire in Serie A verso la finale di Coppa Italia? Non devo gestire niente. Ogni giorno che veniamo a lavorare qua c'è la responsabilità di lavorare per un club come il Milan. Il campionato è quello che è, la classifica dà rabbia, delusione, tutto, ma abbiamo la responsabilità di dimostrare tutti i giorni qualità».

