Milan orgoglioso  ma non evita la “retrocessione” 

NEWCASTLE 1

MILAN 2

Newcastle (4-3-3) : Dúbravka; Trippier (18' st Burn), Lascelles, Schär, Livramento; Miley (26' st Longstaff), Guimarães, Joelinton; Almirón, Wilson, Gordon (17' st Isak). In panchina Harrison, Karius; Dummett, Hall. All. Howe.

Milan (4-3-3) : Maignan; Calabria, Tomori, Hernández, Florenzi; Loftus-Cheek (28' st Pobega), Reijnders, Musah (38' st Chukwueze); Pulisic (28' st Jovic), Giroud (38' st Okafor), Leão (43' st Bartesaghi). In panchina Mirante, Nava; Nsiala; Adli, Krunic, Traorè. All. Pioli.

Arbitro : Danny Makkelie (Ola).

Reti : nel pt 33' Joelinton, nel st 14' Pulisic, 39' Chukwueze.

Note . Recupero: 2' e 4'. Angoli: 4 a 3 per il Newcastle. Ammo- niti: Leão , Joelinton, Jovic, Musah, Florenzi e Maignan.

Newcastle. Il Milan fa quello che deve ma finisce in Europa League. Vince (2-1) la sua partita in casa del Newcastle, soffrendo e giocando un deludente primo tempo, ribaltando il risultato nella ripresa e tendendo un orecchio al risultato di Borussia-Psg. Ma a condannare i rossoneri è la differenza reti: la squadra di Pioli finisce il girone con gli stessi punti (8), ma a passare è il Psg. Il Milan si deve quindi accontentare dell'Europa League, in un girone di ferro o da incubo come è stato definito da molti, ma con il rammarico di esserci andato davvero vicino.

Aspetti positivi

Dopo un primo tempo da dimenticare, i 45' della ripresa devono essere il punto da cui il Milan deve ripartire in questa stagione. Una squadra capace di soffrire, ma intesa e decisa, a tratti anche sfortunata come in occasione dei due pali clamorosi colpiti da Leão e Tomori, ma capace di gestire il gioco e incidere come fanno le grandi. I volti non possono essere felici a fine partita, se non quella di Chukwueze autore del gol vittoria alla prima palla toccata. Il Milan credeva nell'impresa, sperava in un aiuto dal Borussia ma così non è stato. Ai rossoneri va il merito di non aver mollato neppure quando si faceva concreta l'uscita dalla Champions.

La partita

Il Newcastle spaventa a più riprese i tifosi ospiti. Uno straordinario intervento di Tomori al 20’ riesce a mantenere equilibrato il risultato ma poco dopo la mezz'ora Joelinton sblocca la partita con un destro secco e potente. L'intervallo aiuta il Milan a ricompattarsi, a capire l'importanza del match. Le notizie dal Signal Iduna Park (1-0 Dortmund) scuotono definitivamente i rossoneri. Al 14’ Giroud intelligentemente serve davanti alla porta Pulisic ed è 1-1. Il Milan ci crede ma il Newcastle va vicinissimo al vantaggio con una coclusione potente a giro di Isak e Maignan fa ancora una volta la differenza con una parata strepitosa che tiene in partita i rossoneri. Nel finale le squadre si allungano e si aprono spazi. Leão in contropiede al 34’ colpisce il palo, ma 5 minuti dopo arriva il gol vittoria di Chukwueze che fa accarezzare il sogno al Milan. Ma è una carezza leggera, che dura solo fino al triplice fischio.

