Milan-Napoli,  la sfida italiana dentro l’Europa 

In campionato l’ultima volta ha stravinto il Milan, un 4-0 al Napoli al Maradona che forse ha minato qualche certezza nella capolista. Ora c’è la Champions, giardino di casa dei rossoneri, che in bacheca hanno sette trofei. Il tecnico Stefano Pioli alla vigilia della gara in Serie A l’aveva detto: «In pochi credono che possiamo vincere e passare i quarti. Ma anche lo scorso anno, a due mesi dal termine della stagione, nessuno scommetteva su di noi». Aveva ragione, e quel confronto ha lasciato strascichi. Stasera a San Siro (ore 21, diretta su Amazon Prime) i campani affrontano un avversario a proprio agio nell’ascoltare la musichetta da Champions e sono costretti a rinunciare non solo al proprio uomo simbolo e capocannoniere, Victor Osimhen (che per la terza volta consecutiva salta il confronto coi rossoneri), ma anche al sostituto Giovanni Simeone.

Pioli ha detto di non sapere «che scelte farà Spalletti, se ci saranno cambiamenti in fase difensiva, se ci aspetteranno o se saranno aggressivi. Ma noi siamo sereni, perché sappiamo di aver preparato la partita nel migliore dei modi». Il tecnico napoletano ha replicato spiegando che «la forza di una squadra non è mai l’addizione nuda dei componenti, ma quella delle qualità e di come coesistono nel comportamento di squadra. Finora abbiamo mostrato di saper scegliere come giocare al di là della formazione iniziale, abbiamo vinto partite importanti anche senza Osimhen. Quindi mi aspetto che chi va in campo abbia la fiducia dei compagni e nelle proprie qualità». Kvaratskhelia potrebbe giocare da falso nove.

La partita è aperta, la qualificazione incerta. «Dobbiamo dare il massimo ed essere concentrati», ha aggiunto Pioli, «ma abbiamo dimostrato di essere all’altezza della Champions. Non sarà tanto la storia del Milan a scendere in campo con noi, ma lo faranno i nostri tifosi. Andare in semifinale sarebbe bellissimo e provare a vincere la Champions fantastico. Sognare ci fa bene: così abbiamo vinto lo scudetto dello scorso anno». Col Napoli «dobbiamo stare attenti, sanno approfittare di ogni errore. Avremo di fronte la squadra che ha segnato più gol in Champions, la seconda per vittorie dopo il Bayern. È un avversario di altissimo livello, con grandi qualità, ma siamo consapevoli di avere anche noi le nostre. Servirà un grande partita, ma partiamo dallo 0-0 e avremo uguali possibilità di passare il turno».

