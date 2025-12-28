Milan, Napoli e Juventus restano in scia 

Roma. Il Milan si invola, il Napoli risponde a tono, la Juve si mantiene in scia, ma è l’Inter a chiudere l’anno in testa. La Serie A appare come una stella a cinque punte con le pretendenti alle piazze che contano che animano la zona alta della classifica. Per lo scudetto, considerando il turno da recuperare per le quattro della Supercoppa, sembra prevalere il tridente formato da nerazzurri, rossoneri e partenopei. Sboccia Nkunku, si conferma Hojlund nelle doppiette che disegnano le due vittorie di Milan e Napoli.

Il lungo weekend (per la prima volta sono più numerose le gare del sabato di quelle della domenica, oggi tocca alla Roma) segnala anche la caparbia vittoria di una Juve in ascesa a Pisa nel segno di Yildiz, il ritorno al successo in zona europea per il Como trascinato da super Nico Paz, mentre la Lazio segna il passo a Udine lamentando un fallo di mano di Davis nel pari subito a fine recupero. Il Bologna si fa imporre il pari da un volitivo Sassuolo che sfiora anche il successo. A Parma torna in apnea la Fiorentina dopo gli effimeri cinque squilli con l’Udinese.

Il Milan prosegue con profitto il percorso virtuoso cominciato dopo la sconfitta all’esordio con la Cremonese. Sono 15 le gare di fila in cui fa punti e anche stavolta all’inizio fa fatica a prendere il largo contro il Verona, che evoca foschi ricordi. Ma a indirizzare la gara è l’ottavo gol di Pulisic che spacca la partita, poi c’è gloria a inizio ripresa per Kunku che in 5’, si procura e realizza un rigore e poi segna su azione sbloccandosi. Per Allegri si profila un 2026 ricco di soddisfazioni e in cui la parola scudetto non è più proibita.

Vinta d’autorità la Supercoppa, a sette mesi dallo scudetto, il Napoli aspira con convinzione al bis visto come gioca, vince con mezza squadra ancora in infermeria. A Cremona emerge con un primo tempo autoritario in cui viene presa per mano da Hojlund, sempre più centrale nel gioco di Conte. Il danese realizza una doppietta da rapinatore d’area e fa passare un pomeriggio infernale a Baschirotto. La Cremonese prova a reagire, ma il Napoli fa blocco e rischia poco mostrandosi maturo e mai pago. Segna il passo invece il Bologna, che chiude un’annata comunque positiva, con un pareggio nel derby col Sassuolo che all’inizio sfiora il vantaggio. A passare è il Bologna a inizio ripresa con Fabbian che però si fa raggiungere dall’emergente Muharemovic su uscita a vuoto di Ravaglia. Poi Fadera fallisce maldestramente l’occasione da tre punti.

