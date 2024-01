Milan, la paura corre sul dischetto 

Milan 2

Bologna 2

Milan (4-2-3-1) : Maignan; Calabria (14' st Florenzi), Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli (14' st Musah), Reijnders; Leao (42' st Okafor), Loftus-Cheek, Pulisic (42'st Terracciano); Giroud (14' st Jovic). All. Pioli.

Bologna (4-2-3-1) : Skorupski; De Silvestri (35' st Lucumi), Beuke- ma, Calafiori, Kristansen; Freuler, Aebischer (21' st Moro); Fabbian (35' st Orsolini), Ferguson, Urbanski (21' st Saelemaekers); Zirkzee. All. Motta.

Arbitro : Massa di Imperia.

Reti : 29' pt Zirkzee, 45' pt e 38' st Loftus-Cheek, 47' Orsolini (r).

Milano. Due rigori falliti, uno subìto al 92’: sommati alle giocate di Zirkzee e alla doppietta di Loftus-Cheek, fanno 2-2 per il Milan a San Siro col Bologna. Match vivace, felsinei in vantaggio col siluro di Zirkzee tra le gambe di Maignan (per lui 1’ di stop in segno di solidarietà) e graziati su rigore da Giroud (parato) e Theo Hernandez (palo). Quando, sul finale, l’inglese sembrava aver dato ai rossoneri la vittoria, ecco il pareggio di Orsolini, lui sì abile a trasformare il penalty.

