Milan-Juve stasera profuma di scudetto 

Il Milan per allungare e spegnere i desideri di rimonta della Juve, i bianconeri per accorciare e dimostrare che quest’anno ci sono anche loro per il titolo. Stasera a San Siro torna il match che ha deciso spesso lo scudetto e promette di avere un ruolo anche nel tricolore di quest’annata. I rossoneri sono a quota 21, +4 sulla Vecchia Signora. Entrambe arrivano allo scontro rimaneggiate e in parte scosse dalla bufera scommesse, che ha coinvolto Sandro Tonali (oggi al Newcastle e fino a pochi mesi fa perno della squadra di Stefano Pioli) e Nicolò Fagioli per il quale «inizia un percorso e a fine maggio tornerà in campo», ha detto Max Allegri, «questi mesi gli serviranno per mantenere una condizione atletica e impegnarsi nel sociale». Pioli si è detto «sorpreso e scioccato, se a Tonali volevo bene dieci ora gli voglio bene cento. Sa che se posso essere d’aiuto sarò. sempre al suo fianco». Si giocano anche altre quattro gare: Roma-Monza alle 12,30 seguita da Bologna-Frosinone e , chiaramente, Salernitana-Cagliari alle 15 e da Atalanta-Genoa alle 18.

Il big match

San Siro sarà pieno, sono attesi 80mila spettatori. I padroni di casa saranno privi di Hernandez, Schukwueze, Loftus Cheek e Maignan, ma si è infortunato anche il portiere di riserva Sportiello e così Pioli dovrà schierare tra i pali Mirante, che non gioca da parecchio. Dall’altra parte, Vlahovic c’è, Chiesa forse.

