Milan-Juve, sfida a distanza domani per chiudere al 2° posto L’Atalanta è su tre fronti 

Al Milan sfogliano la margherita per scegliere il sostituto di Pioli, che vuole congedarsi da signore, con la certificazione della Champions. La formalità può avvenire già domani facendo punti col Genoa. Anche la Juventus può abbreviare il percorso se vince all'Olimpico contro la Roma nel match clou di giornata. Assegnato lo scudetto all'Inter, acclarato che è la Salernitana la prima squadra retrocessa, la Serie A vive un'altra sfida diretta per la salvezza, quella tra Empoli e Frosinone, a pari punti. L'Atalanta, che avanza spavalda su tre fronti, ha una comoda trasferta lunedì a Salerno per rinforzare le sue speranze Champions. Si aggancerà al treno anche la Lazio se oggi riuscirà a inanellare la quarta vittoria di fila, in casa del Monza.

Il big match

Il campo principale resta però l'Olimpico, trincea della Roma che continua a battere record di pubblico. Ma l'innalzamento dell'asticella delle difficoltà fa faticare la pattuglia di De Rossi che, dopo la lunga e felice rincorsa, mostra un po' d'affanno, come testimoniano i due ko in casa, con Bologna e Leverkusen. Arriva una Juve che ha non pochi problemi, con Allegri che sembra destinato al congedo e una formazione alterna, che però è più fresca della Roma e si prepara psicologicamente a tentare di alzare, sempre all'Olimpico, il trofeo della Coppa Italia nella complicata finale con l'Atalanta. Allegri presenterà Chiesa e Vlahovic supportati da Rabiot. De Rossi deve ricostruire il morale della squadra dopo il ko col magnifico Leverkusen di Xabi Alonso. L'errore di Karsdorp (come quello di Sanches col Napoli) chiama in causa le carenze di organico più che le scelte del tecnico. Sarà difficile anche ragionare sulla distribuzione delle energie visto che in una settimana, dopo la Juve, ci sarà il ritorno quasi proibitivo col Leverkusen e poi la trasferta con l'Atalanta, sorta di spareggio Champions. Gasperini, in attesa di giocarsi la finale di Europa League col Marsiglia dopo il pari dell'andata, ha un giorno in più per far riposare i suoi giocatori che potrà ruotare visto che giocherà contro una Salernitana già in B.

Chi spera

Alle spalle avanza la Lazio di Tudor, che è tornata a sperare nella Champions con la creatività di Luis Alberto, il rilancio di Kamada e Castellanos, i gol del recuperato Zaccagni. Spartiacque sarà la sfida di oggi contro un Monza che, raggiunta la salvezza, sembra avere perso smalto. Obiettivi diversi per le due milanesi: se l'Inter pensa al mercato, il Milan vive una fase di frustrazione e di incertezza, con tanti giocatori in partenza, ma può ottenere domani appunto la sicurezza della Champions. Dovrà fare i conti però con un Genoa sempre competitivo e con un Gudmundsson sempre più implacabile.

La salvezza

Le altre quattro partite (tra cui Cagliari-Lecce) riguardano la lotta per non retrocedere. Ad essere messa peggio, al momento, è l'Udinese (29 punti), che non scende di categoria da trent’anni. Dopo l'eccellente pareggio di Bologna deve trovare i tre punti, ma lunedì si presenta al Friuli il Napoli di Osimhen e Kvara. Il Verona di Baroni (31 punti) sembra più competitivo delle altre e affronta domani una Fiorentina stremata da tanti impegni e con la testa alla qualificazione alla finale di Conference. La sfida più delicata è Empoli-Frosinone, appaiate a 31 punti. I toscani di Nicola puntano su Niang affiancato da Cambiaghi e Fazzini. Di Francesco, che non perde da cinque partite, risponde con Cheddira supportato da Soulé e Brescianini. Alla fine le due squadre potrebbero accontentarsi anche di un punto, per smuovere la classifica.

RIPRODUZIONE RISERVATA