Milan insegue la maglia gialla in volata al Lille 

Da Lille a Parigi, in poco più di tre settimane e dopo aver percorso 3.338 chilometri, con un paio di cronometro e cinque arrivi in alta montagna: è il menù dell'edizione n. 112 del Tour de France, che torna all'antico perché parte dalla Francia dopo che negli ultimi tre anni era cominciato sempre fuori dai confini (Danimarca, Paesi Baschi e Italia). Sarà anche il Tour nel quale gli italiani, al via soltanto in undici sparsi in vari team, proveranno a vincere una tappa dopo sei anni di digiuno: l'ultimo che ci è riuscito è stato Vincenzo Nibali nel 2019, primo nella 20ª frazione. Ora si punterà soprattutto sulle volate di Jonathan Milan, magari su un colpo da maestro del 36enne ex campione d'Europa Matteo Trentin e sulla crono di Caen che sembra adatta ai mezzi tecnici e alle capacità di Filippo Ganna, che di questa specialità è campione italiano e vicecampione olimpico. Dovesse farcela, Ganna entrerà nel club dei 100, ovvero quei corridori che hanno vinto almeno una tappa in tutti i grandi Giri. Per il suo amico e collega di quartetto, Milan, invece, oggi c’è subito un traguardo a punteggio doppio, perché al termine della tappa di Lille Metropole (184,9 km, non proprio piatti) c’è in palio la prima maglia gialla.

Lungo digiuno

Più difficile sarà vestirla a Parigi, dove il circuito finale di è “incattivito” con la tripla salita su Montmartre e dove l’Italia non festeggia dal successo dello “Squalo dello Stretto”, Nibali nel 2014. Sono già passati undici anni, ma ci si può consolare pensando ai francesi che un Tour non lo vincono con un loro corridore da ben 40 anni, da quel 1985 in cui a salire sul gradino più alto del podio di Parigi fu Bernard Hinault, che prevalse su due campioni del calibro di Greg Lemond e Stephen Roche.

I favoriti

A dominare negli ultimi anni sono stati Tadej Pogacar con tre successi finali e Jonas Vingegaard con due, e sono ancora l'iridato sloveno della Uae Emirates Xrg e il danese capitano della Visma-Lease a bike i principali indiziati a vestire la maglia gialla sui Campi Elisi. Il belga Remco Evenenepoel (trionfatore ai Giochi di Parigi), che è il terzo incomodo, sembra già un outsider. Come Primoz Roglic, Santiago Buitrago, Matjas Skjelmose e Carlos Rodriguez.

