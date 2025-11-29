Milan in testa (bravo Collu) 

Milan 1

Lazio 0

Milan (3-5-2) : Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (20' st Loftus-Cheek), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (37' st Ricci), Leao. In panchina Pittarella, Terracciano, De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari. All. Allegri.

Lazio (4-3-3) : Provedel; Marušić, Gila, Romagnoli, Pellegrini (40' st Nuno Tavarez); Guendouzi, Vecino (17' st Dele-Bashiru), Basić (40' st Noslin); Isaksen (25' st Pedro), Dia (17' st Castellanos), Zaccagni. In panchina Furlanetto, Mandas; Lazzari, Patric, Provstgaard; Belahyane. All. Sarri.

Arbitro : Collu di Cagliari.

Reti : nel st 6' Leao.

Milano. Primo per una notte. Il Milan batte la Lazio con una vittoria di misura come accaduto nel derby ma con un gran brivido nel finale per un rigore con revisione Var che poteva essere concesso alla Lazio in pieno recupero. Invece Collu non indica il dischetto e il Milan sogna in grande. La Lazio esce sconfitta ma non ridimensionata, perché solo gli interventi miracolosi di Maignan hanno negato il vantaggio alla squadra di Sarri e probabilmente aveva ragione Allegri alla vigilia: la Lazio è stata finora sottovalutata.

La partita

Il Milan senza Pulisic schiera Nkunku e Leao ma non costruisce nessuna occasione da gol fino al 43'. Per tutto il primo tempo i rossoneri non impegnano mai Provedel mentre Maignan ha ancora il merito di salvare il Milan. Dopo una manciata di secondi respingendo in tuffo il colpo di testa a botta sicura di Gila e al 32' sul tentativo di Zaccagni. E a far notizia sono gli errori di Modric a metà campo. A inizio ripresa altra grande occasione per la Lazio: cross di Isaksen e Zaccagni che prova da posizione ravvicinata. Ma il Milan può fare sempre male e accade al 7' con una bella azione corale, avvia Saelemaekers, sponda di Tomori per Fofana che riapre per il difensore, cross in mezzo e Leao che trova il quinto gol in campionato. In pieno recupero un episodio che farà discutere: Pavlovic colpisce palla con un gomito in area di rigore. Check del Var che richiama Collu a rivedere le immagini. Allegri si avvicina all'arbitro e gli dice qualcosa che gli costa il “rosso”, poi ha un diverbio con l vice di Sarri. La tensione è altissima. Collu si prende molto tempo per rivedere i replay, poi opta per non concedere il rigore. Il tocco fuori sagoma c'è ma precedentemente Pavlovic era stato trattenuto in modo falloso. Una decisione salomonica.

RIPRODUZIONE RISERVATA