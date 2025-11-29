VaiOnline
Serie A.
30 novembre 2025 alle 00:19

Milan in testa (bravo Collu) 

Contro la Lazio decide una rete di Leao: espulso Allegri 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Milan 1

Lazio 0

Milan (3-5-2) : Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers, Fofana (20' st Loftus-Cheek), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (37' st Ricci), Leao. In panchina Pittarella, Terracciano, De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari. All. Allegri.

Lazio (4-3-3) : Provedel; Marušić, Gila, Romagnoli, Pellegrini (40' st Nuno Tavarez); Guendouzi, Vecino (17' st Dele-Bashiru), Basić (40' st Noslin); Isaksen (25' st Pedro), Dia (17' st Castellanos), Zaccagni. In panchina Furlanetto, Mandas; Lazzari, Patric, Provstgaard; Belahyane. All. Sarri.

Arbitro : Collu di Cagliari.

Reti : nel st 6' Leao.

Milano. Primo per una notte. Il Milan batte la Lazio con una vittoria di misura come accaduto nel derby ma con un gran brivido nel finale per un rigore con revisione Var che poteva essere concesso alla Lazio in pieno recupero. Invece Collu non indica il dischetto e il Milan sogna in grande. La Lazio esce sconfitta ma non ridimensionata, perché solo gli interventi miracolosi di Maignan hanno negato il vantaggio alla squadra di Sarri e probabilmente aveva ragione Allegri alla vigilia: la Lazio è stata finora sottovalutata.

La partita

Il Milan senza Pulisic schiera Nkunku e Leao ma non costruisce nessuna occasione da gol fino al 43'. Per tutto il primo tempo i rossoneri non impegnano mai Provedel mentre Maignan ha ancora il merito di salvare il Milan. Dopo una manciata di secondi respingendo in tuffo il colpo di testa a botta sicura di Gila e al 32' sul tentativo di Zaccagni. E a far notizia sono gli errori di Modric a metà campo. A inizio ripresa altra grande occasione per la Lazio: cross di Isaksen e Zaccagni che prova da posizione ravvicinata. Ma il Milan può fare sempre male e accade al 7' con una bella azione corale, avvia Saelemaekers, sponda di Tomori per Fofana che riapre per il difensore, cross in mezzo e Leao che trova il quinto gol in campionato. In pieno recupero un episodio che farà discutere: Pavlovic colpisce palla con un gomito in area di rigore. Check del Var che richiama Collu a rivedere le immagini. Allegri si avvicina all'arbitro e gli dice qualcosa che gli costa il “rosso”, poi ha un diverbio con l vice di Sarri. La tensione è altissima. Collu si prende molto tempo per rivedere i replay, poi opta per non concedere il rigore. Il tocco fuori sagoma c'è ma precedentemente Pavlovic era stato trattenuto in modo falloso. Una decisione salomonica.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, non basta il cuore

Vantaggio di Esposito, poi la Juventus la ribalta con Yildiz 
l nello sport
Regione

Progressisti a congresso: Zedda eletto segretario, patto di lavoro con il Pd

Il partito cambia lo statuto interno e si dà una dimensione nazionale  
Alessandra Carta
Cronaca

Schianto sulla 131, muore a 40 anni: lascia un figlio piccolo

Una delle tre auto coinvolte avrebbe  imboccato la superstrada dalla complanare 
Marco Noce
Intervista su Videolina: aree idonee, servitù, rinnovabili

«Il Governo taglia fuori le Regioni: pronti a ricorrerre alla Consulta»

Il segretario del Pd Silvio Lai parla dell’ultimo decreto energia 
Nicola Scano
La vertenza

Protesta sospesa dopo l’incontro tra operai e ministra

Attesa per l’incontro a Roma: «Rilanciare subito Eurallumina»  
Antonella Pani
Turismo e fede

Piace il Cammino di Bonaria

I primi pellegrini in arrivo dalla Penisola: esperienza meravigliosa 
Marilena Orunesu
La storia

«Aiutatemi a riportare  a casa mio nipote: è in ospedale a Berlino»

Manuel Desogus è di Las Plassas,  ma da dodici anni vive in Germania 
Giovanni G. Scanu
Il premio

L’Oscar del business consegnato a Dubai alla sarda Valeria Petza

L’imprenditrice opera nell’immobiliare «Tecnologia e visione, vendo strategie» 
Giuseppe Deiana
Il caso

Trappola Atreju per il Campo largo

Conte invitato al dibattito, Schlein si ritira: la premier spacca Pd e M5S 