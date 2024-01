Milan in scioltezza l’Empoli soccombe 

Empoli 0

Milan 3

Empoli (4-2-3-1) : Caprile 5.5; Ebuehi 5.5 (28’ st Ranocchia 6), Ismajli 5, Walukiewicz 5, Luperto 6; Grassi 5.5 (29’ st Marin 6), Maleh 5; Gyasi 5.5, Baldanzi 6 (12’ st Cancellieri 6.5), Cambiaghi 6, Caputo 5 (29’ st Maldini 6). In panchina: Berisha, Indragoli, Sodero, Shpendi, Destro. Allenatore Andreazzoli 5.5.

Milan (4-3-3) : Maignan 6; Calabria 6 (25’ st Bartesaghi 6), Kjaer 6.5 (39’ st Gabbia sv), Hernandez 7, Florenzi 6 (35’ pt Jimenez 5.5); Adli 6.5, Loftus Cheek 7 (25’ st Musah 6), Reijnders 6; Pulisic 6.5, Leao 6.5 (39’ Traore 7), Giroud 6.5. In panchina: Mirante, Nava, Simic, Zeroli, Romero, Jovic. Allenatore Pioli 6.5.

Arbitro : La Penna di Roma 6.

Reti : 11’ pt Loftus Cheek, 31’ pt Giroud (rig.), 43’ st Traorè.

Note : ammoniti Calabria, Jimenez, Marin. Angoli: 6-6. Recupero: 3’, 3’.

Empoli. Una “passeggiata” sotto la pioggia per il Milan a Empoli che vale tre punti. Giocando poco più che al 50% delle possibilità i rossoneri vincono al “Castellani”: 0-3 in scioltezza con le reti di Loftus-Cheek, Giroud su rigore e Traoré. «Dobbiamo stare sempre attenti, per tutta la partita. Nel secondo tempo abbiamo concesso qualcosa: per questo continuavo a richiamare i miei giocatori». Così Stefano Pioli a fine gara.

