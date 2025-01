Milan in rampa di lancio 

Un problema in più per il Cagliari: la volontà del Milan di decollare. Dopo il trionfo di Riad, Sergio Conceiçao può permettersi il lusso di un debutto a San Siro sul velluto: lo stadio sarà tutto per lui e per i rossoneri che hanno completato la perfida operazione di scaricare tutte le colpe sull’esonerato Paulo Fonseca e sono pronti - dopo quelle con Juve e Inter in Arabia - alla rimonta più complicata verso la riconquista della Champions League. Ma non è detto che ci riescano.

Al lavoro

Il tecnico portoghese non può permettersi altro che lavorare perché potrà essere certo di aver recuperato il miglior Milan soltanto quando lo certificherà la continuità di risultati. E da questo punto di vista le occasioni non mancano dato che i rossoneri hanno davanti ben dieci partite (tra Serie A e Champions) nello spazio di 31 giorni, con il recupero di martedì a Como. La buona prestazione di Leao, per fare un esempio, non è una garanzia e il fatto che la società stia insistendo per portare Rashford a Milanello chiarisce che né Abraham, né Morata (per tacere di Pulisic e Chukwueze e Okafor) sono ritenuti sufficienti.

Il recupero

Sulla via del recupero Theo Hernandez, che è andato a segno contro l’Inter ma era parso “convalescente” con la Juve, mostrando il logorio del rapporto mai facile con Fonseca. Per lui le buone notizie ieri sono arrivati dalla Spagna. Un tribunale ha condannato a sei mesi di carcere (con patteggiamento) la modella conosciuta a Marbella che aveva presentato una denuncia falsa, accusandolo - senza prove - di abusi sessuali nel giugno 2017 (un mese prima di essere acquistato dal Real Madrid). La chiusura della vicenda non potrà che fargli bene ma dovrà dimostrarlo sul campo dove quest’anno ha lasciato spesso a desiderare: per lui si parla già di rinnovo sino al 2027. Oggi Conceiçao farà svolgere un’insolita rifinitura sul prato di San Siro. Poi la squadra si trasferirà in ritiro a Milanello per cementare il gruppo sin dalla vigilia. Probabile l’impiego di Calabria al posto dello squalificato Emerson Royal. Rientrano Okafor e Loftus-Cheek, potrebbe esserci il tridente con Pulisic, Leao e Morata.

Il nuovo stadio

Mentre la squadra si allena, la società continua a essere impegnata anche sul fronte del nuovo stadio che sarà realizzato a San Siro. Ieri il sindaco di Milano, Beppe Sala, chiarito che «ci aspettiamo che entro fine febbraio Inter e Milan ci consegnino il nuovo piano economico finanziario, con le osservazioni che devono tenere conto di quanto emerso dal dibattito pubblico e dalla delibera del consiglio comunale». E, sulla vendita dell'area e dello stadio ai club, ha aggiunto: «Da lì si dovranno trovare formule per avere un'offerta. Siamo pienamente in linea con l'idea di riuscire a cedere area e stadio prima delle vacanze estive».

