Milan in crisi ma San Siro per i rossobù è un tabù 

Milano. Guardando indietro ai soli ultimi vent’anni, si scopre che il Cagliari ha perso ben 16 delle 17 partite giocate a San Siro col Milan in Serie A. Numeri che indicano con chiarezza la difficoltà dei rossoblù nel strappare punti in casa rossonera. L’unico risultato positivo, un pareggio per 0-0, risale al maggio 2021: per il resto si va dall’1-0 del febbraio 2005 al 4-1 dell’agosto 2021, per coincidenza l’identico risultato con cui la squadra di Pioli (ancora per poco, forse) ha sconfitto gli uomini di Ranieri in Coppa Italia pochi mesi fa. Una figuraccia aveva ha spinto Sir Claudio a criticare l’atteggiamento della squadra. Sarebbero seguiti il pari a Lecce (1-1), la vittoria casalinga col Bologna (2-1), il ko a Frosinone (1-3), quello col Torino (1-2), il disastro con la Roma all’Olimpico (4-0) e la caduta rovinosa alla Domus con la Lazio (1-3).

Da quel momento il Cagliari, con le dimissioni di Ranieri minacciate alla squadra, ha ripreso quota. Il Milan invece da un mese ha rallentato e ora è oggetto di dure contestazioni da parte dei tifosi, con Rafa Leao al centro delle polemiche e il tecnico che ha condotto il club all’ultimo scudetto (nel 2022) in procinto di lasciare la panchina per far posto a Conceiçao . C’è dunque un’aria non serena a Milanello, e di questo i rossoblù potrebbero provare ad approfittare anche per interrompere questa serie negativa a San Siro: dopo il 2-2 con l’Inter replicare sarebbe fondamentale. Magari facendo anche meglio.

Pioli dovrebbe confermare il 4-2-3-1. Tra i pali dubbio Maignan-Sportiello, in difesa rientra Calabria dopo la squalifica e potrebbe rivedersi Thiaw al fianco di Tomori. In mediana Adli con Reijnders, tra trequarti e attacco viaggiano verso la conferma i soliti volti noti, compreso Chukwueze.

RIPRODUZIONE RISERVATA