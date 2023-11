Milan in crisi, a Lecce si salva grazie al Var 

LECCE 2

MILAN 2

Lecce (4-3-3) : Falcone; Gen- drey, Pongracic, Baschirotto, Dorgu; Kaba (18' st Blin), Ra- madani, Rafia (12' st Gonzalez); Strefezza (18' st Sansone), Krstovic (18' st Piccoli), Banda (42' st Venuti). In panchina Brancolini, Samooja, Smajlo- vic, Touba, Dema- ku, Gallo, Oudin, Berisha, Bur- nete, Listkowski. All.: D'Aversa.

Milan (4-3-3) : Maignan; Calabria (1' st Musah), Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Pobega (26' st Florenzi), Krunic, Reijnders; Chukwueze (34' st Jovic), Giroud, Leao (10' pt Okafor). In panchina Mirante, Nava, Simic, Bartesaghi, Adli, Loftus- Cheek, Romero. All. Pioli.

Arbitro : Abisso di Palermo.

Reti : nel pt 28' Giroud, 35' Rejinders, nel st 21' Sansone, 25' Banda

Lecce. Il Milan si butta via e getta al vento il doppio vantaggio ottenuto nel primo tempo (Giroud e Reijnders), lasciando per strada altri punti pesanti in campionato. Dopo il ko con l'Udinese e la convincente prestazione in Champions, i rossoneri rallentano ancora a Lecce, bravo a crederci sino alla fine e autore di una pregevole rimonta (Sansone e Banda per il 2-2 finale), grazie a una ripresa esplosiva. Piccoli segna un gol clamoroso in pieno recupero, per il sorpasso giallorosso, ma l'intervento del Var annulla per un fallo su Thiaw. I rossoneri pagano dazio anche in chiave infortuni con Leao (risentimento al flessore destro) e Calabria (affaticamento al flessore sinistro), oltre a mostrate un eccessivo nervosismo tra le sue fila: a farne le spese nel finale Giroud per proteste. La vittoria manca da oltre un mese, con le distanze dal duo Inter-Juve che rischiano di allungarsi ancora. Il Lecce arriva a sette gare senza vittorie, ma la rimonta di ieri potrebbe risultare decisiva per il prosieguo della stagione. Poi al 94' eurogol di Piccoli da trenta metri, ma l’urlo giallorosso è strozzato in gola.

