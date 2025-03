Milan illuso, Pedro lo gela 

Milan 1

Lazio 2

Milan (4-2-3-1) : Maignan, Jiménez (1' st Walker), Gabbia (38' st Jovic), Pavlović, Hernández, Musah (37' pt Joao Felix), Fofana (25' st Thiaw), Pulisic (25' st Chukwueze), Reijnders, Leão, Gimenez. In panchina Sportiello, Torriani, Bartesaghi, Terracciano, Tomori, Bondo, Abraham, Camarda, Sottil). Allenatore Conceição.

Lazio (4-2-3-1) : Provedel, Marušić (1' st Lazzari), Gila, Gigot (34' st Patric), Tavares, Guendouzi, Rovella, Isaksen, Dia (43' st Noslin), Zaccagni (34' st Pedro), Tchaouna (13' st Vecino) In panchina Furlanetto, Mandas, Provstgaard, Belahyane, Ibrahimović). Allenatore Baroni.

Arbitro : Manganiello di Pinerolo.

Reti: nel pt 28' Zaccagni, nel st 40' Chukwueze, 53' ® Pedro.

Note : recupero 2' e 4'; angoli: 4 a 3 per la Lazio ammoniti Gimenez e Leao per gioco falloso, Vecino per comportamento non regolamentare; espulso al 22' st Pavlovic, rosso diretto per gioco falloso su Isaksen; spettatori: 65.969.

Milano. È un tunnel senza fine. Un incubo per il Milan che perde anche contro la Lazio, al 98', per un calcio di rigore realizzato da Pedro e concesso per un fallo di Maignan su Isaksen in pieno recupero. Il Milan aveva tentato anche il clamoroso ribaltone, in inferiorità numerica. Ma il gol di Chukwueze che pareggia momentaneamente i conti con il gol di Zaccagni, è un'illusione.

Primo tempo

L'approccio della Lazio è nettamente migliore, e nei primi minuti di gara i rossoneri subiscono le iniziative della squadra di Baroni. Dopo appena 3' Dia si vede chiudere lo specchio della porta da un'uscita di Maignan che ribatte con i piedi. Poco dopo è insidiosissimo il cross basso di Nuno Tavares, la palla carambola tra Maignan e Pavlovic ed esce di pochissimo. Fino al 15' sugli spalti non c'è la Curva Sud ed è quasi un bene. Perché quando gli ultras fanno il loro ingresso in campo, inizia una contestazione aperta e durissima contro la proprietà. E al 28' la Lazio sblocca la partita, Tchaouna crossa per Marusic, respinge Maignan ma ribadisce in rete Zaccagni che trova l'ottavo pesantissimo gol in campionato.

Ripresa

La squadra di Conceiçao entra in campo con altra grinta e nei primi minuti si affaccia più volte davanti a Provedel. Al 22', però, Pavlovic entra in ritardo su Isaksen e l’intervento gli costa l'espulsione diretta. Conceiçao inserisce Thiaw e Chukwueze per Fofana e Pulisic. A otto minuti dalla fine Conceiçao prova il tutto per tutto e richiama addirittura Gabbia per Jovic. Dopo pochi secondi arriva il gol del pari firmato Chukwueze di testa su assist di Leao. Il Milan crede addirittura nel ribaltone, si getta in avanti ma la Lazio riparte. E in pieno recupero, quando Maignan esce e travolge Isaksen, l’arbitro dopo un consulto al Var assegna il penalty che Pedro trasforma.

