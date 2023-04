Milan 1

Napoli 0

Milan (4-2-3-1) : Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Tonali, Krunic, Diaz (35’ st Rebic), Bennacer (21’ st Saelemaekers), Leao, Giroud. Allenatore Pioli.

Napoli (4-3-3) : Meret, Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Mario Rui (36’ st Oliveira), Anguissa, Lobotka, Zielinski (36’ st Ndombelé), Lozano (25’ st Raspadori), Elmas, Kvaratskhelia (36’ st Politano). Allenatore Spalletti.

Arbitro : Kovacs (Romania).

Rete: nel pt 40' Bennacer.

Note : espulso Anguissa, ammoniti Zielinski, Bennacer, Rrahmani, Saelemaekers, Di Lorenzo, Kim e Pioli.

Milano. La Champions è il salotto del Milan, storicamente abituato a giocare certe partite da dentro-fuori. E così il primo round dei quarti di finale va ai rossoneri, che bissano il recente successo in campionato - anche se ben diverso come risultato - e si preparano al match di ritorno al Maradona (martedì alle 21) partendo da un piccolo vantaggio. Il Napoli ha giocato meglio una partita bella e dai ritmi alti, ma per la seconda volta in pochi giorni ha dovuto arrendersi. Decisivo il gran gol di Bennacer al termine di una splendida azione di Diaz rifinita dall’attaccante portoghese Leao. L’undici di Luciano Spalletti ha subìto il colpo e impiegato un po’ per riordinare le idee, poi nella ripresa ha ricominciato a macinare gioco ma l’espulsione di Anguissa al 74’ (doppia ammonizione) le ha complicato i piani. C’è spazio per recuperare, i giochi «sono apertissimi» ha detto Spalletti.

L’avvio napoletano

La squadra di Stefano Pioli («molto contento») è partita contratta davanti ad avversari che hanno aggredito il campo con un pressing efficace e asfissiante. Il palleggio dei campani ha messo in difficoltà un centrocampo avversario più di interdizione e rottura, con Krunic e Bennacer spesso in ritardo e imprecisi nei passaggi. I primi 25’ sono stati un monocolore, nonostante l’assenza del capocannoniere Osimhen. Poi a metà frazione il primo affondo di Leao, che ha bruciato due difensori e si è presentato davanti al portiere Meret (mandando il pallone a lato), ha dato una scossa ai compagni. Che hanno guadagnato campo e contrastato più efficacemente gli esterni del Napoli (su tutti Di Lorenzo e Kvaratskhelia). Poi la perla di Brahim Diaz, che ha saltato due avversari e appoggiato su Leao il quale, di prima, ha servito Bennacer che col sinistro ha segnato. il Milan poco dopo ha centrato una traversa con Kjaer. Solo nel finale il Napoli ha ricominciato a produrre gioco.

Il secondo tempo

Nella ripresa l’undici di Spalletti ha spinto alla ricerca del pari e sfiorato la rete con una palla mandata da Maignan sulla traversa e poi fuori. Quindi l’espulsione di Anguissa. Ma il Napoli pur in 10 ha sfiorato per due volte il pari (paratona di Maignan). Appuntamento tra cinque giorni.

