Milan fermato dal Rapid 

Netta vittoria del Napoli, il Milan si ferma a Vienna, il Monza perde, il Genoa travolge il Venezia nel primo scontro tra squadre di Serie A. Giornata di amichevoli per campionato ieri: ecco i tisultati.

Il Milan di Paulo Fonseca all’esordio viene fermato sull’1-1 in casa del Rapid: in vantaggio con un gol di Florenzi su assist di Daniel Maldini, i rossoneri vengono raggiunti all’88’ da Demir. Inizia alla grande invece il Napoli di Antonio Conte, che col Mantova nella sua seconda amichevole va sul 3-0 dopo appena 15’ coi gol di Lindstrom, Spinazzola e Cheddira. Nel secondo tempo si gioca a ritmi blandi e il risultato non cambia.

Il Monza di Nesta perde col Palermo, andato a segno con Federico Di Francesco al 10’ del primo tempo. Il Genoa si è imposto contro il Venezia con un netto 3-1: in rete per i liguri Ekuban, Gudmundsson ed Ekhator, mentre per i veneti il gol è stato di Crnigoj. Il Torino soffre con la Virtus Verona, squadra di Serie C, ma vince 2-1 con reti di Karamoh e Njie. Finisce in parità tra Udinese e gli austriaci del Wolfsberger: i bianconeri erano sul 2-0 con una doppietta di Lucca.

