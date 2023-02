Milan fashion: è secondo  

Milan 2

Atalanta 0

Milan (3-4-3) : Maignan 6; Kalulu 7, Tomori 6.5, Thiaw 7; Messias 7 (44’ st Saelemaekers sv), Krunic 7, Tonali 6.5, Hernandez 7.5; Diaz 6.5 (29’ st De Ketelaere sv), Giroud 7 (29’ st Ibrahimovic sv), Leao 7 (43’ st Rebic sv) In panchina: Tatarusanu, Kjaer, Ballo-Touré, Vranckx, Pobega, Bakayoko, Adli, Origi. Allenatore Pioli 7.

Atalanta (3-5-2) : Musso 5.5; Toloi 5, Djimsiti 5.5, Scalvini 5.5 (39’ st Palomino sv); Zappacosta 5 (39’ st Ruggeri sv), Emerson 5 (18’ st Boga 6), Koopmeiners 5.5 (39’ st Vorlicky sv), De Roon 6, Maehle 5.5; Hojlund 6, Lookman 5 (24’ st Muriel 6). In panchina: Sportiello, Rossi, Okoli, Soppy, Muhameti, Chiwisa. Allenatore Gasperini 5.

Arbitro : Mariani di Aprilia 6.

Reti : 26’ pt autogol Musso; 41’ st Messias.

Note : ammoniti Toloi, Leao, Gasperini, Thiaw, Krunic. Angoli: 4-3. Recupero: 1’; 4’.

Milano. Un Milan chic in chiusura della settimana fashion, tirato a lucido nella nuova divisa e che per andare oltre il pragmatismo bergamasco sceglie un tocco francese. Minuto 25: ouverture di Kalulu dalla destra, torre di Giuroud, chapeau per il sinistro al volo di Theo Hernandez che un palo e la schiena di Musso trasformano nell’1-0. Nella serata della quarta vittoria consecutiva tra campionato e Champions e che vale l’aggancio all’Inter al secondo posto, la glassa arriva dal ritorno di Ibrahimovic, in campo al minuto 29 della ripresa per Olivier Giroud. Così, se al fischio d’inizio le primarie tra Palomino e Djimsiti avevano premiato il difensore albanese, Pioli s’era accontentato di ritrovarsi tra i pali Maignan, cinque mesi dopo l’ultima in rossonero. Un regalo non da poco, altra pacca sulla spalla per una squadra già in autostima come sembrava impossibile solo poche settimane fa.

La manovra

Invece la manovra conferma da subito quanto il Milan viaggi leggero sulle gambe e sui pensieri: Leao e Giroud si cercano e si trovano subito e in continuazione. Triangolazione di petto innescata dal francese, serpentina e contro assist del 17 per il tiro al volo poco fuori a neanche 60 secondi dal fischio d’inizio. Leao dopo 281 secondi si è già concesso due colpi di tacco, ma è al 7’ che il Milan può passare. L’Atalanta in avvio aspetta, ma quando di tratta di distendersi allunga a due tocchi e in velocità. Il ritmo è altissimo e per fermarsi serve il capolavoro del vantaggio. Con il gol di Theo che non ha solo il pregio di rompere l’equilibrio, ma anche di sconfessare l’assioma per cui servano tre indizi per fare una prova. Otto giorni prima: stessa azione a Monza, palo del brianzolo Ciurria con respinta di schiera di Tatarusanu, ma esito diverso e palla finita di nuovo contro il palo. Del resto, Pioli alla vigilia non aveva titubato nel dirlo: il momento difficile è finito.

Atalanta in crisi

L’Atalanta, invece, dopo il ko interno con il Lecce non riesce a cambiare passo e non va neanche vicina all’aggancio in classifica ai rossoneri, possibile alla vigilia. Questo perché anche la ripresa pende verso il piatto rossonero: al 14’ Musso tiene in vita i suoi prima su Giroud (ma con la bandierina che successivamente si alza per fuorigioco) e su Leao. Quello che sperpera davvero è però Messias al 25’, sparando al primo anello blu dall’area piccola. Ma le note liete cancellano gli errori e il ritorno di Ibra, accolto dal boato di San Siro, monopolizza il finale. Almeno fino al raddoppio di Messias: Leao verticalizza, Messias scappa centralmente e con un tocco sotto supera Musso in uscita. Difficile volere di più.

