Milan, eterno Modric gioca 96 minuti ed è ancora decisivo 

Milan 1

Bologna 0

Milan (3-5-2) : Maignan 6 (55’ Terracciano 6); Tomori 6,5, Gabbia 6, Pavlovic 6 (46’ De Winter 6,5); Saelemaekers 7, Fofana 6 (65’ Ricci 6,5), Modric 7,5, Rabiot 6,5, Estupinan 6; Loftus-Cheek 6 (65’ Pulisic 6,5); Gimenez 5 (85’ Nkunku 6,5). In panchina: Pittarella, Athekame, Balentien, Odogu, Bartesaghi. Allenatore: Allegri 6.

Bologna (4-2-3-1) : Skorupski 6; Zortea 6, Lucumi 6, Heggem 6, Lykogiannis 5,5 (62’ Miranda 5,5); Freuler 6, Ferguson 6; Orsolini 5,5 (74’ Rowe 6), Fabbian 5,5 (62’ Bernardeschi 5,5), Cambiaghi 5,5 (74’ Odgaard 5,5); Castro 5,5 (83’ Dallinga sv). In panchina: Ravaglia, Haopponen, Moro, Tomasevic, De Ailvestri, Dominguez, Vitik. Allenatore Italiano 5.5.

Arbitro : Marcenaro di Genova.

Rete : nel st 16’ Modric.

Note : ammoniti Estupinan, Tomori, Saelemaekers e Miranda, Skorupksi. Espulso Allegri per proteste. Angoli: 7-4 per il Milan. Recupero: 1’ e 7’. Spettatori: 69.593.

Milano. Il corto muso sbarca anche a San Siro, nel segno di Luka Modric. Un gol del 40enne croato infatti regala i tre punti al Milan nella delicata sfida con il Bologna, permettendo alla squadra di Allegri di portarsi a +3 dall’Inter e restare in scia alle altre big. Una vittoria che porta la firma di Modric, faro anche nei momenti più complicati della gara contro i rossoblu, che tengono a lungo il pallino del gioco (61% di possesso palla) ma senza mai essere pericolosi. E per i rossoneri, che perdono Maignan e Pavlovic (risentimento al polpaccio e al flessore), è la seconda gara senza subire gol.

