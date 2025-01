Milan, entusiasmo alle stelle   

Sarà un Milan rinnovato e in grande slancio quello che attenderà a San Siro il Cagliari sabato sera. La felicità del Diavolo è alle stelle con la conquista della Supercoppa, dopo aver battuto l'Inter in una finale/derby scoppiettante. A firmare questo successo l'allenatore portoghese Sergio Conceicao appena approdato alla guida dei rossoneri dopo l'esonero del connazionale Fonseca.

Si respira aria nuova a Milano dopo l'arrivo dell’ex Porto, una scelta pensata per dare una sferzata a una stagione che non è partita secondo le previsioni. L'obiettivo è quello di tornare in alto per conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. E la squadra rossonera sembra essere sulla strada giusta. Qualità, grinta, risultati ed entusiasmo, mix perfetto per andare fino in fondo. «Sono qui per vincere, non per farmi nuovi amici», ha detto Conceicao appena arrivato, senza tanti giri di parole.

Mister carattere

Undici trofei messi in bacheca e sette stagioni da allenatore del Porto culminate con la rescissione per sua volontà nel mese di giugno (subito dopo aver rinnovato addirittura fino al 2028) a causa di divergenze col nuovo presidente del Porto Andres Villas Boas subentrato a Pinto da Costa, numero uno del club per ben 42 anni. Sulla panchina del Porto, Conceicao ha vinto 3 campionati, 3 Supercoppe di Portogallo, 4 Coppe di Portogallo e una Coppa di Lega portoghese.

Il campionato

E sabato il primo test in campionato con i rossoblù di Davide Nicola, avversario da non sottovalutare, imprevedibile e temuto anche dalle big. Il Milan è ottavo con 27 punti, 10 in più del Cagliari ma con 2 partite in meno. A Milano si parla ancora della gara d’andata, nel novembre scorso, quando il Milan in vantaggio per 1-3 si fece rimontare dai rossoblù alla Unipol Domus con due reti del difensore Gabriele Zappa. Reduce dal pareggio (1-1) con la Roma, il Milan non vince in casa da più di un mese: 30 novembre, successo sull'Empoli 3-0.

Dal campo

La squadra prepara il match di sabato con i rossoblù, dove saranno fuori i lungodegenti Florenzi e Okafor, a cui si aggiunge Chukwueze che ha subito una lesione muscolare nell'ultima partita contro la Roma. Non ci sarà per squalifica Emerson Royal.

RIPRODUZIONE RISERVATA