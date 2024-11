Milan e Juve, zero in tutto 

Milan 0

Juventus 0

Milan (4-2-3-1) : Maignan; Emer- son Royal (39' st Calabria), Thiaw, Gabbia (39' st Pavlovic), Hernández; Fofana, Reijnders; Musah (39' st Chukwueze), Loftus-Cheek (25' st Pulisic), Leao; Morata. In panchina Sportiello, Raveyre, Terracciano, Tomori; Abraham, Camarda, Okafor. All. Fonseca.

Juventus (4-2-3-1) : Di Grego- rio; Savona (46' st Danilo), Kalulu, Gatti, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceição (35' st Weah), McKennie (35' st Fagioli), Yildiz (46' st Mbangu- la); Koopmeiners. In panchina Perin, Pinsoglio; Rouhi. All. Thiago Motta.

Arbitro : Chiffi di Padova.

Note . Angoli. 4-2 per la Juventus Recupero: 1' e 3' Ammoniti: Leao per proteste, Gatti, Emerson Royal, Fofana, Locatelli per gioco falloso Spettatori: 75.502

Milano. Meno di un mese fa, sempre a San Siro, la Juve e l'Inter regalarono ai tifosi una partita show, con otto gol, magari anche tanti errori difensivi, ma di sicuro divertimento. Quella contro il Milan, invece, è la copia opposta. Partita lenta, dai ritmi bassi, scadente dal punto di vista tecnico. Così al 90', decretato lo 0-0 tra Milan e Juve, piovono copiosi i fischi dagli spalti. La prestazione è inaccettabile per i tifosi che hanno riempito San Siro. Quando il Milan va sotto la Curva Sud per salutare il pubblico viene bersagliato una seconda volta dal disappunto e dai fischi. È un pareggio (il secondo dopo quello di Cagliari) che non va giù ai tifosi ma che evidentemente non dispiace ai protagonisti in campo. Così il Milan evita una sconfitta che avrebbe affossato la stagione rossonera, ma è a 9 punti dalla vetta (dove c’è l'Inter). La Juventus, in piena emergenza infortuni, è invece a -3 aspettando i verdetti delle altre del gruppone di testa.

La partita

Il primo tempo è noioso, si contano pochissime occasioni e non particolarmente degne di nota. Il Milan non chiama mai in causa Di Gregorio, l'unico squillo (flebile) arriva al 37' con un tentativo debole di testa di Morata che, comunque, non inquadra la porta. Per la Juve, le conclusioni di Conceicao al 6' (murato da Theo Hernandez), Koopmeiners e Yildiz, fuori. La ripresa non ha un registro diverso. Il Milan magari si affaccia con più continuità nella metà campo bianconera ma i portieri non sono i protagonisti. Gli errori tecnici del Milan vengono accompagnati dalla reazione stizzita e dai fischi del pubblico di San Siro, da sempre esigente. I 90’ non hanno molto da raccontare. Per entrambe arriva a stretto giro la Champions ma per far bene in Europa sia Milan, sia Juve dovranno dare di più.

