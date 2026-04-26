Milan 0

Juventus 0

Milan (3-5-2) : Maignan 6; Tomori 6,5, Gabbia 6, Pavlovic 6,5; Saelemaekers 6,5, Fofana 5,5 (66’ Ricci 6), Modric 6 (80’ Jashari sv), Rabiot 6, Bartesaghi 5 (46’ Estupinan 5,5); Pulisic 5 (62’ Fullkrug 6), Leao 6 (80’ Nkunku sv). In panchina: Pittarella, Terracciano, Athekame, De Winter, Odogu, Loftus-Cheek, Gimenez. Allenatore: Allegri 6.

Juventus (3-4-2-1) : Di Gregorio 6; Kalulu 6, Bremer 6,5, Kelly 6,5; McKennie 6, Locatelli 5,5, Thuram 6,5 (71’ Koopmeiners 6), Cambiaso 5,5 (71’ Holm 6); Conceicao 6,5 (79’ Zhegrova sv), Boga 5 (79’ Yildiz sv); David 6 (87’ Vlahovic sv). In panchina: Perin, Pinsoglio, Gatti, Adzic, Kostić, Miretti, Openda. Allenatore: Spalletti 6.

Arbitro : Sozza di Seregno.

Note : ammoniti Cambiaso, Bartesaghi, Boga, Estupinan, Locatelli. Recupero: 1’ e 6’. Angoli: 3-1 per la Juventus.

Milano. Finisce come all’andata. Milan e Juve non si fanno male, si fermano sullo 0-0 di fatto rendendo ancora più incerta la lotta per un posto in Champions League. Un punto che va bene ma ringraziano Como e Roma entrambe vincenti e a -3 dai bianconeri. Il Napoli, secondo in classifica, è a +2 dai rossoneri. Cinque squadre in otto punti e ancora tutto da decidere.

La gara

Milan-Juve che doveva essere la partita decisiva gli equilibri europei, tanto da richiamare sia Cardinale che Elkann a San Siro, scivola via nell’anonimato. Poche emozioni, poca qualità, poche occasioni da gol ma è da segnalare una traversa colpita da Saelemaekers. Alla Juve è mancato Yldiz, rimasto in panchina fino al 35’ della ripresa perché non al meglio della condizione. Con il Milan spesso chiuso in difesa dietro la linea della palla, serviva un giocatore propenso al dribbling. Il Milan, invece, fa ancora i conti con un attacco sterile. Pulisic si è visto solo a sprazzi nel primo tempo. Leao ci prova ma non incide e San Siro lo fischia ancora, perché pretende molto di più dal suo numero 10. Il primo tempo non regala grandissime emozioni. Ci si gioca la Champions ma le due squadre si studiano, a centrocampo non sono esclusi i colpi anche forti. Locatelli e Rabiot hanno da ridire, McKennie viene duramente colpito tra volto e collo da Tomori, esce dolorante ma poi rientra. La prima vera occasione per sbloccare la partita è il bolide di Rabiot al 35’ ma è troppo centrale e Di Gregorio respinge, poi sugli sviluppi raccoglie Leao ma il tiro a giro è fuori misura. La reazione della Juventus è immediata, Conceicao dribbla Bartesaghi che crossa al centro, Thuram appoggia in porta ma da posizione di fuorigioco segnalata dal Var e il gol viene annullato.

I migliori

Sulla fascia destra Bartesaghi - che era in dubbio perché non al meglio - fatica a contenere Conceicao che allunga e poi cerca la conclusione respinta di spalla da Maignan. È lo spagnolo il più vivace tra i bianconeri ma manca la cattiveria e il guizzo che una sfida per il quarto posto dovrebbe valere. Al 50’ l’azione più bella del Milan: Leao serve Saelemaekers che tira di collo pieno ma colpisce la traversa. Quando la Juve si affaccia nella metà campo del Milan, fatica ad avvicinarsi a Maignan, cerca la conclusione dalla distanza con Conceicao e Bremer ma sono tiri che non possono impensierire Maignan. La partita resta ancorata sullo 0-0. Al 30’ brutto scontro tra Modric e Locatelli, testa a testa. Ad avere la peggio è Modric che esce sulle sue gambe ma visibilmente dolorante, raccogliendo applausi. C’è spazio per Vlahovic nel finale ma la sua conclusione è in fuorigioco.

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