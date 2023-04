Milan e Inter, sfida a distanza 

Il Napoli per risollevarsi dopo il ko in Champions e correre verso lo scudetto. Il Milan e l’Inter per restare in scia a Roma e Lazio. Tre gare oggi in Serie A: Bologna-Milan alle 15, Napoli-Verona alle 18 e Inter-Monza alle 20,45. Intanto la Corte sportiva d’Appello della Figc ha sospeso la chiusura del primo anello della curva Sud dello stadio della Juventus: sanzione da scontare il 23 aprile (Juve-Napoli) e inflitta per i cori razzisti all’interista Romelu Lukaku al termine della partita di Coppa Italia con l’Inter del 4 aprile (1-1, pari nerazzurro su rigore al 95’).

Al Dall’Ara

Oggi è il Milan a correre i rischi maggiori. Gli emiliani allenati da Thiago Motta, in corsa per il settimo posto, sono tra i più in forma: hanno battuto Inter, Fiorentina e Atalanta e frenato la Lazio, ma non avranno Orsolini. Stefano Pioli deve evitare che la squadra sia distratta dalla gara di ritorno col Napoli martedì al Maradona, ma prepara molti cambi rispetto al match di mercoledì scorso. Confermato Maignan, dovrebbero giocare Kalulu, Thiaw, Florenzi, Pobega, De Ketelaere, Saelemakers, Rebic e Origi. L’inter è quinta a -1, la Roma terza a +1.

A San Siro

Anche Simone Inzaghi pensa a un ampio rimpasto per affrontare il Monza di Palladino ormai salvo. Dovrebbero riposare Lautaro, Dzeko, Mkhytarian, Calhanoglu, Darmian e Dimarco. Servono punti per qualificarsi alla prossima Champions, ma nelle ultime sei partite in Serie A i nerazzurri hanno raccolto solo 4 punti: l’ultima vittoria, col Lecce, risale al 5 marzo. Non sarà facile, anche perché la testa potrebbe essere già rivolta alla sfida di mercoledì col Benfica, che potrebbe aprire le porte di una semifinale che l’Inter manca da 13 anni (l’ultima volta, nel 2009/10, arrivò la vittoria). Dovrebbero giocare D’Ambrosio, Lukaku, Correa. Niente da fare per Skriniar, alle prese col problema alla schiena.