Milan e Battistella unici acuti azzurri 

La (seconda) vittoria e la classifica a punti di Jonathan Milan alle Tirreno Adriatico e il sesto posto di Samuele Battistella nella tappa conclusiva della Parigi-Nizza. Sprazzi d’azzurro in un ciclismo nel quale dominano i giganti.

Milan (Lidl-Trek) ha vinto con una volata di potenza a San Benedetto del Tronto dopo di 154 km la settima e ultima tappa della Tirreno-Adriatico, dominata in classifica generale dal danese Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike), davanti allo spagnolo Juan Ayuso (Uae, a 1'24”) ed all'australiano Jai Hindley (Bora, a 1'52”). Lo sprinter friulano aveva già vinto la quarta tappa a Giulianova e ieri ha preceduto il norvegese Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) e l'altro azzurro Davide Cimolai (Movistar). Con tre successi stagionali, sabato nella Milano-Sanremo, in caso di arrivo in volata, si candida per un ruolo da protagonista.

L'americano Matteo Jorgenson (Visma-Lease a bike) ha invece vinto la Parigi-Nizza davanti al belga Remco Evenepoel, vincitore dell'ultima tappa ieri, sulla Promenade des Anglais e rimasto a 30” secondi nella classifica generale finale che vede terzo a 1’47” Brandon McNulty (Uae), maglia gialla sino a ieri.

